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Еще две страны ЕС ввели первый уровень режима предупреждения ЧС по газу

Дания и Нидерланды ввели первый уровень режима предупреждения ЧС по газу
Нидерланды сняли ограничения в работе угольных электростанций в условиях сокращения поставок из России, решение принято в рамках введения первого уровня режима предупреждения ЧС. Этот же режим ввели в Дании, Германии и Австрии
«Газпром» GAZP ₽303,27 -2,79% Купить
Фото: Martin Meissner / AP
Фото: Martin Meissner / AP

Дания и Нидерланды ввели первый уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении из-за возможных перебоев поставок из России, эта мера объявлена в качестве сигнала участникам рынка в связи с угрозой кризиса поставок.

Нидерландские власти решили снять ограничения на работу угольных станций для производства электроэнергии без использования газа (прежде они работали на 35% мощности), сократить газовое потребление и к концу 2023 года выйти на добычу 2,8 млрд куб. м газа на Гронингенском газовом месторождении в год. В Амстердаме рассчитывают, что повышение нагрузки на угольные станции позволят сэкономить 2 млрд куб. м газа ежегодно, пишет Reuters, сейчас 15% газовых потребностей королевства приходятся на Россию.

Министр энергетики Нидерландов Роб Джеттен выразил уверенность, что, несмотря на использование угольных станций, королевство все еще может достичь климатических целей к 2030 году.

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Фото:Laszlo Balogh / Reuters

Датское энергетическое агентство, в свою очередь, указало на угрозу значительного ухудшения ситуации с газоснабжением, назвав текущее положение дел «серьезным». «Раннее предупреждение означает, что может возникнуть ситуация со значительным ухудшением ситуации с газоснабжением. Это сигнал игрокам газового рынка готовиться к настоящему кризису поставок», — говорится в сообщении.

Ведомство сообщило, что подготовило план действий на зимний период, он предусматривает использование аварийных запасов газа и полное или частичное прекращение поставок газа крупнейшим газопотребляющим компаниям страны на ограниченный период.

«Мы внимательно следим за развитием газовых рынков. Мы по-прежнему получаем газ, и у нас есть готовые планы по обеспечению безопасности потребителей», — заверил заместитель главы агентства Мартин Хансен, отметив, что Дания располагает большим количеством источников «зеленой энергии».

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Хансен рассказал, что между представителями ведомства и бизнес-сообществом Дании состоялся «тесный диалог» по вопросу вклада в решение кризиса. Большинство газопотребляющих компаний, по его словам, имеют планы по замене газа.

В агентстве уточнили, что датские хранилища сейчас заполнены на 75%, в них продолжает поступать газ. Согласно нормативам Евросоюза, этот показатель к 1 ноября должен достичь 80%. После введения в следующем году в эксплуатацию газодобывающей платформы Tyra в Северном море страна сможет сама экспортировать газ, до того времени импорт топлива возможен по новому трубопроводу Baltic Pipe, запуск которого в Норвегии запланирован на конец 2022 года.

Газодобывающая платформа Tyra — крупнейшая в Дании. Ее закрыли в сентябре 2019 года на реконструкцию из-за оседания морского дна. Первоначально планировалось продолжить добычу газа в июле 2022 года, позднее из-за проблем в логистике во время распространения коронавируса сроки перенесли на июнь 2023 года.

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Фото:Eric Gay / AP

В конце марта первый уровень предупреждения ЧС по газу ввели власти Германии и Австрии. В сообщении австрийского антикризисного кабинета правительства указывалось, что причиной стали заявления российских властей, в которых поставки допускались только при оплате в рублях. «Как следствие активации раннего предупреждения, система наблюдения и мониторинга, существовавшая уже в течение нескольких недель, будет немедленно усилена», — было сказано в сообщении Вены.

Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек рассказал, что «кризисная команда анализирует ситуацию с поставками, чтобы при необходимости можно было принять дополнительные меры для повышения безопасности поставок». В начале июня он сообщил о «горьком» решении увеличить нагрузку на угольные станции, чтобы заполнить газовые хранилища на 80% к октябрю. «Я не знаю, будет ли что-то большим нарушением табу», — подчеркнул Хабек, отметив, что вынужден «держаться подальше от партийной программы» для обеспечения газовых потребностей. Вице-канцлер Германии входит в партийный совет партии «Зеленые», активно выступающей за защиту окружающей среды.

Власти Италии рассматривают возможность объявить о повышенном режиме состояния готовности на следующей неделе, сообщили 17 июня два собеседника Reuters в правительственных кругах страны. Эта фаза предусматривает принятие ряда мер, стимулирующих сокращение потребления газа, нормирование его использования для ряда промышленных потребителей, увеличение производства на угольных электростанциях и запросы в адрес других поставщиков об увеличении поставок.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
уголь чрезвычайные меры Евросоюз Дания Нидерланды поставки газа российский газ

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