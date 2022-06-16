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Бизнес ,  
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OMV вслед за Eni и Uniper сообщила о сокращении поставок газа из России

«Газпром» уведомил OMV о сокращении поставок топлива, сообщили в австрийской компании. Об этом же заявили итальянская Eni и немецкая Uniper; все три ранее согласились на новую схему оплаты российского газа
«Газпром» GAZP ₽316,2 -0,47% Купить
Фото: imago images / SKATA / ТАСС
Фото: imago images / SKATA / ТАСС

Австрийская энергетическая компания OMV получила от «Газпрома» уведомление о снижении объемов поставки газа. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Собеседник издания не уточнил, насколько уменьшились поставки, но заявил, что «это снижение может быть полностью компенсировано OMV».

Накануне, 15 июня, о сокращении поставок из России объявила итальянская Eni: как рассказали в компании, «Газпром» уведомил ее, что объем снизился на 15%, но не уточнил причину. В этот же день немецкий концерн Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германии, заявил, что получил на 25% меньше топлива из России, чем предусмотрено контрактом. По данным компании, это произошло после того как Москва «ограничила поставки по своему крупнейшему трубопроводу в Европу.

Итальянская Eni сообщила о сокращении поставок газа из России
Бизнес
Фото:Arnd Wiegmann / Reuters

Ранее на этой неделе «Газпром» сообщил о снижении поставок в Евросоюз по газопроводу «Северный поток» на 40% — с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м в сутки. В компании заявили, что это связано с проблемами на компрессорной станции «Портовая» в Выборге, которая обеспечивает прокачку газа по трубопроводу. Станция оснащена шестью газоперекачивающими агрегатами мощностью 52 МВт и двумя агрегатами мощностью 27 МВт. Как заявили в «Газпроме», Siemens задержала возвращение из ремонта газоперекачивающих агрегатов, и пока могут использоваться только три из них.

На следующий день «Газпром» сообщил, что с 16 июня прокачка газа на «Портовой» снизитсядо 67 млн куб. м газа в сутки из-за остановки еще одной турбины.

Как пояснили в Siemens, турбины для «Северного потока» производит Канада. Сейчас один двигатель находится на ремонте в Монреале, а вернуть отремонтированные агрегаты невозможно из-за канадских санкций.

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OMV, Eni и Uniper ранее согласились на предложенную Россией новую схему оплаты газа, которая подразумевает открытие в Газпромбанке двух счетов — валютного и рублевого.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
OMV Eni Австрия поставки газа Газпром Германия Северный поток

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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