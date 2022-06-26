Компании Франции призвали «немедленно» сократить потребление энергии
Три энергетические компании Франции — Engie, EDF и TotalEnergies — призвали граждан и бизнес «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов на фоне сокращения поставок газа из России и роста цен на энергоносители. Открытое письмо главы компаний опубликовали в журнале Le Journal du Dimanche.
«Мы призываем к осознанности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас — каждый потребитель, каждая компания — изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов», — заявили они.
Это поможет «создать пространство для маневра», который, возможно, понадобится совершить во время будущих пиков потребления и геополитических потрясений, считают авторы письма.
Главы Engie, EDF и TotalEnergies подчеркнули, что европейская энергетическая система испытывает серьезные нагрузки, напомнив, что поставки российского газа резко упали, в том числе во Францию. Компании уточнили, что импорт в страну СПГ все еще недостаточен для покрытия выпадающих объемов, а из-за климатических условий производство гидроэлектроэнергии сократилось.
«Стремительный рост цен на энергоносители, вызванный этими трудностями, угрожает нашему социальному и политическому единству, и оказывает слишком сильное влияние на покупательную способность семей», — заявили энергетики.
Они напомнили. что уже мобилизовали свои мощности, реагируя на сложившуюся ситуацию, в том числе девирсифицировали поставки, ввели «упреждающее заполнение» хранилищ, расконсервировали ряд объектов энергетической инфраструктуры.
«Но лучшая энергия — та, которую мы не потребляем», — подчеркнули руководители компаний.
В середине июня «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку» на 40%. В компании сообщали, что причиной стала задержка немецкой Siemens возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта, а также неисправности двигателей.
На следующий день прокачка газа была снижена еще больше из-за остановки еще одного газотурбинного двигателя.
О сокращении получаемых от «Газпрома» объемов газа сообщали европейские компании, в том числе Engie, австрийская OMV, немецкая Uniper, итальянская Eni. Bloomberg писал, что в случае, если перебои с поставками продолжатся, рост цен может усилиться, ускорив инфляцию в еврозоне.
17 июня французский трубопроводный оператор GRTgaz сообщил, что Франция перестала получать из Германии газ. При этом GRTgaz отметил, что снижение этих объемов компенсируется ростом импорта из Испании. Он также подчеркнул, что газовые хранилища во Франции заполнены на 56%, что на 6% выше, чем обычно в это время года.