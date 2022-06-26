Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Компании Франции призвали «немедленно» сократить потребление энергии Политика, 05:02
Премьер Бельгии заявил об «эффекте домино» из-за проблем с газом в ФРГ Экономика, 04:56
Джонсон заявил об уверенности в сохранении поста до середины 2030-х годов Политика, 04:20
Times узнал о планах Джонсона организовать визит Зеленского в Британию Политика, 03:48
Посол ЛНР в России сообщил, что на «Азоте» могут оставаться сотни мирных Политика, 02:41
МИД Польши раскритиковал снятие ее флага с мемориала в Катыни Политика, 02:33
Фетисов назвал неблагодарным сравнения Кучерова с Овечкиным Спорт, 02:00
Reuters узнал об обсуждении G7 введения предельных цен на нефть из России Экономика, 01:44
ВОЗ не сочла вспышку оспы обезьян ЧС международного значения Общество, 01:22
Песков опроверг данные о проведении Путиным экстренного совещания Политика, 00:56
Макрон поручил премьеру Франции подготовить план реорганизации кабмина Политика, 00:23
NYT узнала о работе «сети коммандос и шпионов» США на Украине Политика, 00:21
Шунин рассказал о принятии решения о выходе Овечкина с повязкой капитана Спорт, 25 июн, 23:58
В Госдуме предложили принимать на контрактную службу выпускников школ Общество, 25 июн, 23:40

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Компании Франции призвали «немедленно» сократить потребление энергии

Engie, EDF и TotalEnergies заявили, что на фоне сокращения поставок из России цены на энергоносители стремительно растут. По их мнению, это может угрожать социальному и политическому единству Франции

Три энергетические компании Франции — Engie, EDF и TotalEnergies — призвали граждан и бизнес «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов на фоне сокращения поставок газа из России и роста цен на энергоносители. Открытое письмо главы компаний опубликовали в журнале Le Journal du Dimanche.

«Мы призываем к осознанности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас — каждый потребитель, каждая компания — изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов», — заявили они.

Это поможет «создать пространство для маневра», который, возможно, понадобится совершить во время будущих пиков потребления и геополитических потрясений, считают авторы письма.

Макрон заявил, что Франции не нужен газ из России
Политика
Эмманюэль Макрон

Главы Engie, EDF и TotalEnergies подчеркнули, что европейская энергетическая система испытывает серьезные нагрузки, напомнив, что поставки российского газа резко упали, в том числе во Францию. Компании уточнили, что импорт в страну СПГ все еще недостаточен для покрытия выпадающих объемов, а из-за климатических условий производство гидроэлектроэнергии сократилось.

«Стремительный рост цен на энергоносители, вызванный этими трудностями, угрожает нашему социальному и политическому единству, и оказывает слишком сильное влияние на покупательную способность семей», — заявили энергетики.

Они напомнили. что уже мобилизовали свои мощности, реагируя на сложившуюся ситуацию, в том числе девирсифицировали поставки, ввели «упреждающее заполнение» хранилищ, расконсервировали ряд объектов энергетической инфраструктуры.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: Rick Bowmer / AP В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ОКР: что это за расстройство и как его лечат
Статьи
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Полный гид по ОФЗ: какие бумаги сегодня спасут от инфляции
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи

«Но лучшая энергия — та, которую мы не потребляем», — подчеркнули руководители компаний.

Франция перестала получать газ из ФРГ на фоне снижения поставок из России
Политика
Фото:Stephane Mahe / Reuters

В середине июня «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку» на 40%. В компании сообщали, что причиной стала задержка немецкой Siemens возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта, а также неисправности двигателей.

На следующий день прокачка газа была снижена еще больше из-за остановки еще одного газотурбинного двигателя.

О сокращении получаемых от «Газпрома» объемов газа сообщали европейские компании, в том числе Engie, австрийская OMV, немецкая Uniper, итальянская Eni. Bloomberg писал, что в случае, если перебои с поставками продолжатся, рост цен может усилиться, ускорив инфляцию в еврозоне.

17 июня французский трубопроводный оператор GRTgaz сообщил, что Франция перестала получать из Германии газ. При этом GRTgaz отметил, что снижение этих объемов компенсируется ростом импорта из Испании. Он также подчеркнул, что газовые хранилища во Франции заполнены на 56%, что на 6% выше, чем обычно в это время года.

Авторы
Теги
Компании
Мария Лисицына Мария Лисицына
Франция поставки газа Газпром электроэнергия
ГАЗПРОМ

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Премьер Бельгии заявил об «эффекте домино» из-за проблем с газом в ФРГ
Экономика
Вице-канцлер ФРГ признался в экономии на душе из-за российского газа
Политика
В Германии не исключили, что Россия перекроет газ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter