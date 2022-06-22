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Война санкций ,  
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Глава МЭА предложил Европе готовиться к полному отключению газа Россией

Решение России сократить поставки газа в европейские страны может быть предвестником дальнейших сокращений, поскольку Москва таким образом надеется получить «рычаги давления», считает глава Международного энергетического агентства
Фото: Michael Sohn / Getty Images
Фото: Michael Sohn / Getty Images

Европа должна немедленно подготовиться к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой, считает глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль. Об этом он сообщил в интервью Financial Times (FT).

«Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен», — сказал Бироль. «Чем ближе мы к зиме, тем больше мы понимаем намерения России. Я считаю, что отключение [газа] направлено на то, чтобы не дать Европе заполнить хранилища и увеличить рычаги влияния России в зимние месяцы», — добавил глава МЭА.

По его словам, организация предлагает правительствам европейских стран принять меры, чтобы сократить внутренний спрос на газ и поддержать работу стареющих атомных электростанций.

МЭА было в прошлом году одним из первых официальных органов, публично обвинивших Россию в манипулировании ценами на газ в Европе, указывает FT.

В Еврокомиссии не увидели признаков манипулирования Россией рынком газа
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Фото:Павел Львов / РИА Новости

Осенью 2021 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию в том, что страна не осуществляет дополнительные поставки газа в ЕС сверх контрактных обязательств, что способствует росту цен. Москва при этом неоднократно подчеркивала, что выполняет свои обязательства по контрактам и непричастна к росту мировых цен на газ. ЕС даже проводил антимонопольное расследование в отношении «Газпрома», однако по его итогам пришел к выводу, что рост цен стал результатом целого ряда факторов, в том числе — роста спроса на газ в мире.

После начала спецоперации на Украине европейские страны ввели против России несколько пакетов санкций, в том числе против банковского и энергетического секторов экономики. Также европейские страны решили отказаться от поставок газа по достроенному трубопроводу «Северный поток-2», который идет из России в Германию, и решили диверсифицировать поставки за счет покупки сжиженного природного газа.

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В середине июня «Газпром» объявил, что снизит поставки в Германию по работающему трубопроводу «Северный поток-1» из-за задержки с ремонтом агрегатов для компрессорной станции в Выборге. Этот ремонт должна была провести компания Siemens, которая свернула бизнес в России, причем отремонтировать сломанный агрегат можно только в Канаде, в рамках санкций запретившей, с свою очередь, обслуживание и ремонт российского оборудования.

Закачка газа в «Северный поток-1» сократилась со 167 млн куб. м в сутки до 100 млн куб. м в сутки, а затем была снижена еще на треть — до 67 млн куб. м в сутки. Это решение в Германии сочли политически мотивированным.

Вице-канцлер Германии назвал «армрестлингом» отношения с Россией по газу
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Фото:Laszlo Balogh / Reuters

Из-за сокращения поставок газа Австрия, Германия, Нидерланды и Дания ввели первый уровень предупреждения ЧС по газу. Этот режим подразумевает пристальный мониторинг ситуации для того, чтобы правительства стран могли оперативно принимать решения в случае, если она ухудшится. Берлин также решил увеличить нагрузку на угольные станции, чтобы заполнить газовые хранилища на 80% к октябрю.

В Австралии предложили вернуть в строй угольные электростанции
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Фото:Tim Wimborne / Reuters

Нидерланды решили снять ограничения на работу угольных станций для производства электроэнергии без использования газа (прежде они работали на 35% мощности). Дания также ожидает значительного ухудшения ситуации с газоснабжением, правительство страны подготовило план действий на зимний период, который предусматривает использование аварийных запасов газа и полное или частичное прекращение поставок газа крупнейшим газопотребляющим компаниям страны на ограниченный период.

Еврокомиссия заявила, что на фоне отказа от энергоносителей из России Евросоюзу потребуется на некоторое время увеличить потребление угля. В ЕК признают, что это не соответствует «зеленой» повестке, но у Брюсселя нет выбора.

По данным консалтинговой компании ICIS, Европе удалось сократить свою зависимость от российского газа примерно до 20% от общего объема поставок после начала спецоперации на Украине с примерно 40% до этого, указывает FT. Однако возможности диверсификации поставок практически исчерпаны, считает ICIS.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
газ МЭА энергетика Россия Газпром

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Управляйте онлайн 24/7
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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