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FT сообщила о планах ЕС потреблять больше угля взамен газа из России

Еврокомиссия заявила, что на фоне отказа от энергоносителей из России Евросоюзу потребуется на некоторое время увеличить потребление угля. В ЕК признают, что это не соответствует «зеленой» повестке, но у Брюсселя нет выбора
Фото: Matthias Rietschel / Reuters
Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Еврокомиссия одобрила увеличение использования угля в ЕС, который ищет замену российским энергоносителям, сообщает Financial Times. Как пишет газета, в комиссии заявили, что в течение следующих пяти-десяти лет объемы его потребления вырастут на 5%.

18 мая Еврокомиссия представила план REPowerEU для скорейшего отказа от российских энергоресурсов, в том числе газа. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что он будет основан на трех принципах: экономия энергии, ускорение перехода на возобновляемые источники и диверсификация поставок.

Однако из стратегии также следует, что ЕС планирует «массово» увеличить использование солнечной и ветровой энергии, а также на короткое время — использования угля, пишет The Guardian. Поэтапный отказ от российского газа означает, что электростанции, работающие на угле, «могут использоваться дольше, чем предполагалось изначально», приводит газета выдержку из документа.

Еврокомиссия представила новый план отказа от энергоносителей из России
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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Как указывает FT, вероятное увеличение потребления угля не соответствует «зеленой» повестке ЕС, хотя комиссия настаивает, что достигнет своих целей по сокращению выбросов не менее чем на 55% к 2030 году.

Ответственный за реализацию плана еврокомиссар Франс Тиммерманс, отвечая на вопрос, совместим ли он с политикой ЕС по декарбонизации экономики, заявил, что у ЕС нет выбора, пишет FT.

18 апреля газета сообщила со ссылкой на европейских чиновников, что ЕС планирует увеличить количество продаваемых сертификатов на углеродные выбросы, чтобы минимизировать последствия для экономики от отказа от российских энергоресурсов. По ее данным, речь идет о привлечении €20 млрд.

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По данным Eurostat, в 2021 году потребление каменного угля в ЕС составило 160 млн т (по сравнению с 1990 годом показатель упал на 79%), бурого — 277 млн т (минус 60%). Подавляющая часть бурого угля в ЕС используется для производства электроэнергии, 97% всего потребления приходится на шесть стран: Германию, Польшу, Чехию, Болгарию, Румынию и Грецию.

План ЕК по отказу от российских энергоносителей рассчитан до 2027 года; по оценке Брюсселя, на его реализацию понадобится €210 млрд.

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