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Война санкций ,  
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Франция перестала получать газ из ФРГ на фоне снижения поставок из России

Франция с 15 июня перестала получать газ из Германии. Ранее «Газпром» сообщил, что был вынужден снизить поставки по «Северному потоку», поскольку ему не вернули вовремя турбины из ремонта и были выявлены технические неисправности
«Газпром» GAZP ₽315,13 -0,59% Купить
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Поставки газа во Францию из Германии прекратились на фоне снижения экспорта газа России в Евросоюз, со ссылкой на французского трубопроводного оператора GRTgaz передает Reuters.

Между тем оператор отметил, что не видит проблем с поставками газа во Франции этим летом, поскольку снижение их объемов из Германии компенсируется в том числе увеличением импорта из Испании. По данным GRTgaz, газовые хранилища во Франции заполнены на 56%, что на 6% выше, чем обычно в это время года.

Европейские компании на текущей неделе столкнулись с сокращением поставок российского газа. Об этом объявили французская Engie, австрийская OMV, итальянская Eni и немецкая Uniper. В частности, последняя сообщила, что получила на четверть меньше топлива из России, чем предусмотрено контрактом.

Немецкая Uniper сообщила о сократившихся на 25% поставках газа из России
Бизнес
Фото:Sven Simon / picture alliance / ТАСС

Причиной стало снижение «Газпромом» поставок газа по «Северному потоку». 14 июня они уменьшились на 40%. Причиной в компании назвали ситуацию на компрессорной станции «Портовая» в Выборге. По данным оператора, немецкая компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта. Помимо этого были выявлены технические неисправности двигателей, сообщили в «Газпроме».

На следующий день оператор приостановил эксплуатацию еще одной турбины, из-за чего прокачка была снижена еще на треть. Турбина остановлена до капитального ремонта из-за окончания срока межремонтной наработки.

В Siemens, в свою очередь, пояснили, что не могут вернуть турбины для «Северного потока» из ремонта из-за санкций Канады (в этой стране производятся турбины).

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поставки газа Франция Газпром санкции

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