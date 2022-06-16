Четвертая компания в ЕС сообщила о сокращении поставок газа из России

Французская Engie вслед за Uniper, Eni и OMV сообщила о сокращении поставок газа из России. «Газпром» предупреждал о снижении прокачки газа по «Северному потоку» более чем в два раза из-за задержек с ремонтом турбин Siemens

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Французская энергетическая компания Engie вслед за Uniper, Eni и OMV получила от «Газпрома» уведомление о снижении объемов поставки газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

По данным аналитиков агентства, дальнейшие перебои с поставками российского газа или СПГ могут усилить рост цен и подстегнуть инфляцию в еврозоне.

Ранее о сокращении поставок газа из России сообщила австрийская энергетическая компания OMV. Представитель компании не уточнил, насколько уменьшились поставки, но заявил, что «это снижение может быть полностью компенсировано OMV».

Накануне, 15 июня, о сокращении поставок из России также объявила итальянская Eni: как рассказали в компании, «Газпром» уведомил ее, что объем снизился на 15%, но не уточнил причину. В этот же день немецкий концерн Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германии, заявил, что получил на 25% меньше топлива из России, чем предусмотрено контрактом. По данным компании, это произошло после того, как Москва «ограничила поставки по своему крупнейшему трубопроводу в Европу».

Ранее на этой неделе «Газпром» объявил о снижении поставок газа по «Северному потоку» до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки. Сокращение поставок в компании связали с ситуацией на компрессорной станции (КС) «Портовая». По данным оператора, немецкая компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта. На следующий день «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины, и с 16 июня прокачка газа на КС «Портовая» будет снижена до 67 млн куб. м газа в сутки.

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Станция «Портовая» находится в Выборге, она оснащена шестью газоперекачивающими агрегатами мощностью 52 МВт и двумя агрегатами мощностью 27 МВт. С нее в 2011 году был дан старт работе «Северного потока». По газопроводу, который идет через Балтийское море в немецкий Грайфсвальд, поставляется 55 млрд куб. м газа в год. Из России к станции подходит газопровод Грязовец — Выборг.

В Siemens задержку с ремонтом турбин объяснили тем, что работы производятся в Монреале, а возврат отремонтированных агрегатов невозможен из-за канадских санкций.

8 июня под очередные санкции Канады против России попали транспортировка природного газа и услуги, связанные с ремонтом машин и оборудования.