Немецкая Uniper сообщила о сократившихся на 25% поставках газа из России

Основной импортер российского газа в Германии Uniper сообщил, что объем поставок топлива сократился на четверть. До этого «Газпром» уведомил итальянскую Eni о снижении поставок на 15%

Фото: Sven Simon / picture alliance / ТАСС

Немецкий концерн Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германии, получил на 25% меньше топлива из России, чем предусмотрено контрактом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо компании.

Объем поставок сократился после того как Москва «ограничила поставки по своему крупнейшему трубопроводу в Европу», пишет агентство. Сотрудник компании заявил, что до сих пор Uniper удавалось восполнять недостающие объемы российского газа из других источников, каких именно, не уточняется.

О сокращении поставок из России также объявила итальянская Eni: как рассказали в компании, «Газпром» уведомил ее, что объем снизился на 15%, но не уточнил причину.

Во вторник, 14 июня, «Газпром» объявил о снижении поставок газа по «Северному потоку» до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки. Сокращение поставок в компании связали с ситуацией на компрессорной станции (КС) «Портовая». По данным оператора, немецкая компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта. На следующий день «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины, и с 16 июня прокачка газа на КС «Портовая» будет снижена до 67 млн куб. м газа в сутки.

Станция «Портовая» находится в Выборге, она оснащена шестью газоперекачивающими агрегатами мощностью 52 МВт и двумя агрегатами мощностью 27 МВт. С нее в 2011 году был дан старт работе «Северного потока». По газопроводу, который идет через Балтийское море в немецкий Грайфсвальд, поставляется 55 млрд куб. м газа в год. Из России к станции подходит газопровод Грязовец — Выборг.

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