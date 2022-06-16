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Бизнес ,  
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Немецкая Uniper сообщила о сократившихся на 25% поставках газа из России

Основной импортер российского газа в Германии Uniper сообщил, что объем поставок топлива сократился на четверть. До этого «Газпром» уведомил итальянскую Eni о снижении поставок на 15%
«Газпром» GAZP ₽316,2 -0,47% Купить
Фото: Sven Simon / picture alliance / ТАСС
Фото: Sven Simon / picture alliance / ТАСС

Немецкий концерн Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германии, получил на 25% меньше топлива из России, чем предусмотрено контрактом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо компании.

Объем поставок сократился после того как Москва «ограничила поставки по своему крупнейшему трубопроводу в Европу», пишет агентство. Сотрудник компании заявил, что до сих пор Uniper удавалось восполнять недостающие объемы российского газа из других источников, каких именно, не уточняется.

Итальянская Eni сообщила о сокращении поставок газа из России
Бизнес
Фото:Arnd Wiegmann / Reuters

О сокращении поставок из России также объявила итальянская Eni: как рассказали в компании, «Газпром» уведомил ее, что объем снизился на 15%, но не уточнил причину.

Во вторник, 14 июня, «Газпром» объявил о снижении поставок газа по «Северному потоку» до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки. Сокращение поставок в компании связали с ситуацией на компрессорной станции (КС) «Портовая». По данным оператора, немецкая компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта. На следующий день «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины, и с 16 июня прокачка газа на КС «Портовая» будет снижена до 67 млн куб. м газа в сутки.

«Газпром» объявил об остановке еще одной турбины на «Северном потоке»
Политика
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Станция «Портовая» находится в Выборге, она оснащена шестью газоперекачивающими агрегатами мощностью 52 МВт и двумя агрегатами мощностью 27 МВт. С нее в 2011 году был дан старт работе «Северного потока». По газопроводу, который идет через Балтийское море в немецкий Грайфсвальд, поставляется 55 млрд куб. м газа в год. Из России к станции подходит газопровод Грязовец — Выборг.

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В Siemens задержку с ремонтом турбин объясняют тем, что работы производятся в Монреале, а возврат отремонтированных агрегатов невозможен из-за канадских санкций.

Uniper согласился платить России за газ по новой схеме через Газпромбанк, которая действует с апреля. Первый платеж компания произвела в конце мая.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия поставки газа Газпром Северный поток Siemens

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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