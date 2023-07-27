Талибы призвали запретить галстуки из-за связи с христианством

Жителям Афганистана не следует носить галстуки, так как они являются символами христианства, заявил глава Управления по приглашению и руководству (ведомство отвечает за формулирование религиозной политики в стране) при правительстве талибов (движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) Мохаммад Хашим Шахид Врор, передает издание Kabul Now.

По его словам, галстуки произошли от христианского креста, а его, согласно нормам шариата, следует уничтожить. «История [галстука] в исламе очевидна. Что такое галстук? Это крест. В шариате предписано, что вы должны сломать его и уничтожить», — заявил Шахид Врор.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, после чего начали вводить в стране ряд запретов и ограничений в том числе по поводу внешнего вида граждан. Например, парикмахерам в провинции Гильменд запретили брить бороды клиентам и ставить музыку во время работы. С аналогичным запретом столкнулись и парикмахеры в Кабуле.

Всех женщин в стране обязали носить хиджабы или любую другую одежду, которая полностью скрывает тело женщины, а в случае нарушения правила ответственным за них опекунам-мужчинам может грозить даже уголовное наказание. Также женщин, которые учатся в частных университетах, обязали носить абайи (длинные традиционные платья, закрывающие все тело) и никабы (закрывающие лицо головные уборы с прорезью для глаз) и стали учить отдельно от мужчин. В июле 2023 года талибы запретили работу салонов красоты, посчитав, что цены на услуги непомерно высокие, а коррекция бровей «противоречит законам шариата».