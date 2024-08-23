Талибы запретили женщинам появляться на публике без макияжа

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Правящая в Афганистане группировка «Талибан» (признана террористической и запрещена в России) запретила женщинам выступать и в целом появляться на публике без макияжа. Об этом сообщает Associated Press, ознакомившись с соответствующим законом.

Закон был издан в среду, 21 августа, министерством Афганистана по распространению добродетели и предотвращению порока. Этот запрет был включен в первую официальную Декларацию законов о пороках и добродетелях, которые охватывают такие аспекты повседневной жизни, как общественный транспорт, музыка, бритье и праздники. Документ состоит из 114 страниц и 35 статей.

«Мы заверяем вас, что этот исламский закон окажет большую помощь в поощрении добродетели и искоренении порока», — заявил представитель министерства Маулви Абдул Гафар Фарук.

Талибы после прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года начали вводить в стране ряд запретов и ограничений, в том числе по поводу внешнего вида граждан. Например, всех женщин в стране обязали носить хиджабы или любую другую одежду, которая полностью скрывает тело женщины.

Кроме того, в июле 2023 года в Афганистане запретили салоны красоты, которые появились в стране после свержения талибов в 2001 году. Как писал Hasht-e Subh Daily, запрет на салоны красоты ввели из-за слишком высоких цен на их услуги, а также потому что коррекция бровей «противоречит законам шариата».