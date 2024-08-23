 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Талибы запретили женщинам появляться на публике без макияжа

Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Правящая в Афганистане группировка «Талибан» (признана террористической и запрещена в России) запретила женщинам выступать и в целом появляться на публике без макияжа. Об этом сообщает Associated Press, ознакомившись с соответствующим законом.

Закон был издан в среду, 21 августа, министерством Афганистана по распространению добродетели и предотвращению порока. Этот запрет был включен в первую официальную Декларацию законов о пороках и добродетелях, которые охватывают такие аспекты повседневной жизни, как общественный транспорт, музыка, бритье и праздники. Документ состоит из 114 страниц и 35 статей.

«Мы заверяем вас, что этот исламский закон окажет большую помощь в поощрении добродетели и искоренении порока», — заявил представитель министерства Маулви Абдул Гафар Фарук.

В Афганистане уволили почти 300 полицейских за отказ отрастить бороду
Общество
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Талибы после прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года начали вводить в стране ряд запретов и ограничений, в том числе по поводу внешнего вида граждан. Например, всех женщин в стране обязали носить хиджабы или любую другую одежду, которая полностью скрывает тело женщины.

Кроме того, в июле 2023 года в Афганистане запретили салоны красоты, которые появились в стране после свержения талибов в 2001 году. Как писал Hasht-e Subh Daily, запрет на салоны красоты ввели из-за слишком высоких цен на их услуги, а также потому что коррекция бровей «противоречит законам шариата».

Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину

Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области

Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео

Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян

Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны

Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой

Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota

Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Талибан талибы женщины макияж выступления Афганистан
Материалы по теме
Талибы уничтожили все катапульты для переправки наркотиков в Афганистане
Общество
Бежавшей от талибов журналистке пришлось вернуться из России в Афганистан
Общество
МИД сообщил, что России не нравится отношение талибов к женщинам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 101,62 (-0,33) Инвестиции, 22 авг, 17:29 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 91,29 (-0,4) Инвестиции, 22 авг, 17:29
Сальдо сообщил о срыве высадки пехоты ВСУ на левом берегу ДнепраПолитика, 10:42
Израиль посоветовал согражданам не приезжать в Курск и БелгородПолитика, 10:35
Банк «Санкт-Петербург» анонсировал дивиденды с доходностью более 7%Инвестиции, 10:33
Троицк стал первым среди районов Новой Москвы по росту цен на новостройкиНедвижимость, 10:33
Индекс Мосбиржи впервые с июня 2023 года опустился ниже 2700 пунктовИнвестиции, 10:31
Посол в США исключил появление «буферной зоны» в РоссииПолитика, 10:30
«Коммерсантъ» узнал о плане создать две криптобиржи в Москве и ПетербургеКрипто, 10:21
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Как проверить кандидата, если в компании нет службы безопасностиPro, 10:17
Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубомСпорт, 10:15
Кеннеди-младший отказался от участия в предвыборной гонке в АризонеПолитика, 10:14
Microsoft уберет «Панель управления»Технологии и медиа, 10:09
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:05
МЧС сообщило об афтершоке после землетрясения на КамчаткеОбщество, 10:05
Самые необычные формы футбольных топ-клубов на новый сезонСпорт, 10:02