Никабы: что это, отличие от хиджаба, где запрещены

Муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов. Что представляет собой этот предмет одежды, чем он отличается от хиджаба и где еще он запрещен — в материале РБК

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Что такое никаб?

Никаб — это разновидность уличной женской одежды у мусульманок. Слово происходит от арабского نقاب, буквально — «покрывало, вуаль». Представляет собой головной убор, который полностью закрывает лицо и шею, оставляя только прорезь для глаз.

Какими бывают никабы?

Никабы отличаются фасоном, длиной, материалом и цветом. Простейший из них представляет собой квадратный кусок ткани, часто из шифона, который надевается на голову и удерживается с помощью завязки или резинки.

Другой вариант — налобная повязка, к которой пришиты два прямоугольных платка, один из которых закрывает лицо, другой — шею.

Некоторые никабы предусматривают перегородку, закрывающую переносицу. Никабы могут носиться поверх головного платка-хиджаба, а сверху их может дополнять гашва (бушийя, или ситар) — полупрозрачная вуаль, размывающая черты лица. В некоторых странах ношение никаба сочетается с другими элементами верхней одежды, главным образом с платьем-абайей.

Никабы ассоциируются со странами Аравийского полуострова, в первую очередь с Саудовской Аравией. Они распространены также в Йемене, на юге Пакистана и в других странах с консервативными формами ислама (главным образом ханбалитского и шафиитского толка), которые предписывают покрывать лицо и руки. В некоторых случаях никабы могут дополняться солнцезащитными очками и перчатками.

Чем никабы отличаются от хиджабов и других женских мусульманских головных уборов?

Никаб — лишь одна из многочисленных разновидностей религиозной одежды, которая покрывает лицо и фигуру женщины. В мусульманском мире существует множество разных типов такой одежды, которая отличается цветом, материалом и фасоном, ее ношение регулируется региональными культурными традициями, религиозным обычаем, а также модой.

Все они носят название хиджаб (от араб. حجاب «ширма, перегородка, ограда»).

Никаб — традиционный женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. (Фото: Christopher Furlong / Getty Images) Бурка — длинное, до ног, одеяние, представляет собой накидку без рукавов, которая полностью покрывает лицо и фигуру. Прорезь для глаз затянута сеткой. (Фото: Paula Bronstein / Getty Images) Абайя — длинное традиционное женское платье с рукавами, не подпоясывается и предназначено для ношения в общественных местах. (Фото: Mubashir Hassan / Keystone Press Agency) Джильбаб — длинная рубашка, которая закрывает все тело, кроме лица, кистей и стоп. (Фото: Sallehudin Ahmad / Fotodom / Shutterstock) Чадра — легкое женское покрывало, оно закрывает голову и тело, но оставляет лицо открытым. (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости) Шейла — длинный прямоугольный шарф, который заматывается вокруг головы и укладывается на плечах. (Фото: Cole Bennetts / Getty Images) Химар — длинный свободный головной платок, которым покрывают голову и переднюю часть груди, но не лицо. (Фото: Darren McCollester / Getty Images) Аль-амира — современная форма химара, представляет собой шапочку, которая обвязывается шарфом, закрывает волосы, уши и шею. (Фото: Иван Высочинский / ТАСС)

Хиджаб в узком смысле — это плотный головной платок, который покрывает волосы, уши и шею. Существует множество вариаций хиджаба за пределами арабского мира, например тудунг или керудунг (Индонезия, Малайзия, Бруней, Сингапур, юг Таиланда), буибуи (в Восточной Африке).

Любопытно, что в Коране слово «хиджаб» используется семь раз, но никогда — в значении женской одежды. Его основной символический смысл — барьер, отделяющий смертных от Бога, грешников от праведников, верующих от неверующих, в более «приземленном» значении — занавес, скрывающий женщин от посторонних мужчин.

Среди самых распространенных типов верхней женской одежды выделяют следующие.

Бурка (араб. برقع «занавес, покрывало») — это длинное, до ног, одеяние, представляет собой накидку без рукавов, которая полностью покрывает лицо и фигуру. Прорезь для глаз затянута сеткой. Распространена в Афганистане (чадри), а также в ряде стран Южной Азии (Индия, Пакистан). В европейском обиходе любую длинную одежду с покрытием лица принято называть буркой, но это некорректно.

(араб. برقع «занавес, покрывало») — это длинное, до ног, одеяние, представляет собой накидку без рукавов, которая полностью покрывает лицо и фигуру. Прорезь для глаз затянута сеткой. Распространена в Афганистане (чадри), а также в ряде стран Южной Азии (Индия, Пакистан). В европейском обиходе любую длинную одежду с покрытием лица принято называть буркой, но это некорректно. Паранджа (перс. فرجی) — это разновидность бурки в странах Центральной Азии, халат с ложными рукавами и волосной сеткой (чачван).

(перс. فرجی) — это разновидность бурки в странах Центральной Азии, халат с ложными рукавами и волосной сеткой (чачван). Абайя , или аба — это длинный и широкий халат с рукавами и без пояса, который носят в странах Магриба, Персидского залива и в Турции, индонезийский аналог — кебайя. Может выступать как повседневной, так и культовой или праздничной одеждой.

, или — это длинный и широкий халат с рукавами и без пояса, который носят в странах Магриба, Персидского залива и в Турции, индонезийский аналог — кебайя. Может выступать как повседневной, так и культовой или праздничной одеждой. Джильбаб — это длинная рубашка, которая закрывает все тело, кроме лица, кистей и стоп. Распространена преимущественно в Саудовской Аравии, ее мужским аналогом является камис.

— это длинная рубашка, которая закрывает все тело, кроме лица, кистей и стоп. Распространена преимущественно в Саудовской Аравии, ее мужским аналогом является камис. Чадра (от перс. «чадор» — «покрывало») — это покрывало, как правило, черного, голубого или белого цвета, который закрывает голову и тело, но оставляет лицо открытым. Его носят в Иране и в ряде шиитских общин стран Центральной Азии. Иногда чадрой называется упрощенный головной платок.

(от перс. «чадор» — «покрывало») — это покрывало, как правило, черного, голубого или белого цвета, который закрывает голову и тело, но оставляет лицо открытым. Его носят в Иране и в ряде шиитских общин стран Центральной Азии. Иногда чадрой называется упрощенный головной платок. Шейла — это длинный прямоугольный шарф, который заматывается вокруг головы и укладывается на плечах. Распространен в странах Персидского залива, его близкий аналог в странах Южной Азии — шелковый шарф дупатта.

— это длинный прямоугольный шарф, который заматывается вокруг головы и укладывается на плечах. Распространен в странах Персидского залива, его близкий аналог в странах Южной Азии — шелковый шарф дупатта. Химар — это длинный свободный головной платок, который опускается до груди и ниже. Распространен в Турции и Европе.

— это длинный свободный головной платок, который опускается до груди и ниже. Распространен в Турции и Европе. Аль-амира — это современная форма химара, представляет собой шапочку, которая обвязывается шарфом, закрывает волосы, уши и шею.

Говорится ли о никабе в Коране

Покрытие головы не является ни центральным требованием ислама, ни его изобретением. Известно, что традиции покрывать голову и другие части тела существовали с доисламских времен в древней юго-западной Аравии и Месопотамии, а также среди иудеев, христиан и индуистов.

Священные тексты мусульман не содержат детальных нормативных предписаний относительно способов покрытия тела женщинами. Исламские ученые сходятся лишь в том, что и мужчины, и женщины должны одеваться скромно. Поэтому в мусульманских странах ношение такой одежды регулируется в основном обычаем.

В самом общем виде предписание покрывать голову содержится в Коране и в ряде хадисов Сунны (собрания поступков и изречений Пророка). Считается, что первоначально это касалось жен пророка и его сподвижников, но постепенно практика вошла в более широкий обиход. При этом священная книга мусульман упоминает только два типа женской одежды — химар (24:31) и джильбаб (33:59).

Наиболее цитируемая часть Корана — 59-й аят (стих) 33-й суры (главы) «Аль-Ахзаб»: «О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя (или сближали на себе) свои покрывала. Так их будут легче узнавать (отличать от рабынь и блудниц) и не подвергнут оскорблениям. Аллах — Прощающий, Милосердный».

Другой стих из суры «Ан-Нур» (24:31) содержит предписание скрывать покрывалом (химар) вырез на груди: «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают».

Ношение никаба

В османский период покрытие лица как часть национального костюма (например, хайка в странах Магриба) подчеркивало высокий статус женщины, принадлежность к состоятельной городской прослойке (в такой одежде невозможно работать в поле и заниматься другим ручным трудом). Начиная с рубежа XIX и XX веков сначала в Египте, а затем и в других странах ряд общественных движений, выступающих за модернизацию и эмансипацию, боролись с покрытием лица как с символом консерватизма, отсталости и угнетенного положения женщин, проводили публичные кампании против ношения этой одежды.

Последние 50–60 лет ношение никаба часто связывают с радикальными формами ислама, которые распространились в Египте и ряде стран Ближнего Востока с 1970-х годов при поддержке консервативных монархий Персидского Залива, в Европе — начиная с 1990-х годов среди мусульманской диаспоры. С 1970-х годов активисты и активистки движений фундаменталистского (салафитского) толка продвигали своеобразный дресс-код, важным атрибутом которого для женщин стал никаб монотонных цветов. Кроме того, ряд джихадистских движений на Ближнем Востоке и в Африке насаждают строгие правила покрытия лица для женщин на подконтрольных им территориях.

Поскольку покрытие лица не имеет прямых коранических соответствий, ношение никаба и бурки является одним из наиболее дискуссионных вопросов в мусульманских странах и за их пределами. Практика вызывает больше всего запретительных инициатив разного уровня, особенно в вопросе ношения этой одежды в общественных местах, государственных и учебных заведениях.

Часто это мотивируется требованиями безопасности, борьбы с радикализацией и терроризмом, в отдельных случаях — «чуждостью» никабов национальным традициям, а поводом для введения ограничительных мер нередко становятся резонансные террористические акты. Известны случаи, например в Тунисе, когда правоохранительные органы получали рекомендации обращать повышенное внимание на носительниц такой одежды.

В свою очередь, некоторые мусульманские организации, включая женские, обвиняют сторонников запрета никаба в дискриминации, нарушении свободы вероисповедания и права на выражение собственной идентичности. Помимо религиозных причин некоторые мусульманки также мотивируют их ношение защитой от нежелательного сексуализированного внимания со стороны мужчин. С критиками запретительных мер часто солидаризируются международные и национальные правозащитные организации, в некоторых случаях — суды.

Законы о закрытии лица в странах мира

Италия была первой европейской страной, запретившей закрывать лицо. Закон был принят в 1975 году в период борьбы с ультраправым и леворадикальным терроризмом. Сейчас он предусматривает штраф от €1 тыс. до 2 тыс. или два года тюрьмы.

была первой европейской страной, запретившей закрывать лицо. Закон был принят в 1975 году в период борьбы с ультраправым и леворадикальным терроризмом. Сейчас он предусматривает штраф от €1 тыс. до 2 тыс. или два года тюрьмы. Франция стала вторым государством Европы, которое ввело общенациональный запрет на полное покрытие лица (с апреля 2011 года). До этого ношение никабов и хиджабов было запрещено в государственных учебных заведениях, где с 2004 года действовал запрет на религиозную символику. Максимальный штраф — €150. Принуждение к ношению такой одежды карается штрафом €30 тыс. или годом тюрьмы.

стала вторым государством Европы, которое ввело общенациональный запрет на полное покрытие лица (с апреля 2011 года). До этого ношение никабов и хиджабов было запрещено в государственных учебных заведениях, где с 2004 года действовал запрет на религиозную символику. Максимальный штраф — €150. Принуждение к ношению такой одежды карается штрафом €30 тыс. или годом тюрьмы. В Бельгии аналогичный закон действует с июля 2011 года. Его нарушение предусматривает штраф в размере €15–25 или тюремное заключение на один–семь дней.

аналогичный закон действует с июля 2011 года. Его нарушение предусматривает штраф в размере €15–25 или тюремное заключение на один–семь дней. В Чаде покрытие лица запрещено президентским декретом в июне 2015 года.

покрытие лица запрещено президентским декретом в июне 2015 года. В Сенегале ношение бурки было запрещено распоряжением МВД с ноября 2015 года.

ношение бурки было запрещено распоряжением МВД с ноября 2015 года. В Австрии федеральный запрет на закрытие лица от подбородка до линии волос действует с октября 2017 года. Штраф за его нарушение — до €150.

федеральный запрет на закрытие лица от подбородка до линии волос действует с октября 2017 года. Штраф за его нарушение — до €150. В Дании закрывать лицо в общественных местах запрещено с августа 2018 года. Предусматривается штраф в размере до 1 тыс. датских крон (в случае рецидива — в десятикратном размере).

закрывать лицо в общественных местах запрещено с августа 2018 года. Предусматривается штраф в размере до 1 тыс. датских крон (в случае рецидива — в десятикратном размере). На Шри-Ланке ношение бурки и никаба было временно запрещено президентским распоряжением после терактов 21 апреля 2019 года, в 2021 году был одобрен закон о постоянном запрете такой одежды.

ношение бурки и никаба было временно запрещено президентским распоряжением после терактов 21 апреля 2019 года, в 2021 году был одобрен закон о постоянном запрете такой одежды. Швейцария по итогам референдума 2021 года ввела запрет на покрытие лица (ранее в 2016 и 2018 годах его вводили кантоны Тичино и Санкт-Галлен), в сентябре 2023 года это решение стало законом после одобрения нижней палатой парламента.

Частичные запреты и ограничения действуют в следующих странах: