ООН призвала «Талибан» отмежеваться от «Аль-Каиды»

По словам главы Контртеррористического управления ООН, «Аль-Каида» по прежнему хорошо представлена в Афганистане, однако ООН пытается побудить талибов отмежеваться от террористов

Фото: EPA / ТАСС

ООН делает все возможное, чтобы побудить движение «Талибан» отмежеваться от террористов из «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). Об этом заявил заместитель генсека ООН, глава Контртеррористического управления организации Владимир Воронков, передает ТАСС.

Так, отвечая на вопрос о ликвидации лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири в Афганистане, Воронков заявил, что несмотря на усилия ООН, «Аль-Каида» по прежнему «достаточно хорошо представлена в Афганистане».

«Мое управление делает все возможное, чтобы побудить «Талибан» отмежеваться от террористов», — подчеркнул он.

Президент Джо Байден сообщил о ликвидации в Кабуле лидера «Аль-Каиды» аз-Завахири 2 августа. Он назвал произошедшее «успехом во всех отношениях» и подчеркнул, что США намерены сделать все, чтобы Афганистан не стал «тихой гаванью» для террористов.

Аз-Завахири стал лидером «Аль-Каиды» в 2011 году, после ликвидации американскими силами предыдущего главы группировки, Усамы бен Ладена. В сентябре Пентагон назначил награду за данные о местонахождении аз-Завахири — $25 млн.

По данным Politico, Reuters и AP, удар был нанесен дроном в воскресенье, 31 июля. США не объявляли о ликвидации лидера террористической группировки до подтверждения его гибели, указывали агентства. Представитель правительства талибов Забихулла Муджахид решительно осудил удар по Кабулу, назвав произошедшее нарушением «международных принципов».

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Уже после удара американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил «Талибан» в укрытии аз-Завахири и нарушении подписанных в Дохе соглашений. «Они [талибы] также предали афганский народ и свое собственное заявленное стремление к признанию со стороны международного сообщества и нормализации отношений с ним», — подчеркнул Блинкен.

Соглашение в Дохе, о котором упомянул Блинкен, представители США и «Талибана» подписали около двух с половиной лет назад, в феврале 2020 года. В частности, США обязывались вывести с территории Афганистана войска, а талибы должны были не допускать нахождение на контролируемых территориях «других государств и организаций».