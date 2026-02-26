Афганистан начал операцию против Пакистана

Афганские военные начали операции против Пакистана на линии Дюранда — в Хосте, Пактии, Нуристане и некоторых других районах в ответ на атаки Пакистана, сообщает TOLONews со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

По данным источников канала, афганские военные захватили восемь постов пакистанских сил в районе Гората, провинции Нангархар, провинции Кунар, по другую сторону гипотетической линии.

По словам пресс-секретаря «Талибана» Забихуллы Муджахида, военная операция началась в ответ на преступления и мятежи, совершенные пакистанскими военными кругами.

Двумя днями ранее TOLOnews со ссылкой на главу управления информации и культуры афганской провинции Нангархара Забихуллу Нурани сообщил, что в приграничной зоне между Пакистаном и Афганистаном произошли вооруженные столкновения. По словам представителя Нурани, пакистанские войска открыли огонь по силам движения в районе Шах-Кот уезда Назьян, на что талибы ответили. Столкновения прекратились, потерь среди бойцов движения «Талибан» не было.

Версия афганских властей расходится с заявлением Пакистана. Пресс-секретарь премьер-министра страны Мошарраф Заиди сообщил Reuters, что талибы первыми открыли «неспровоцированный огонь» вдоль границы.

В минувшие выходные Пакистан нанес авиаудары по Афганистану. Исламабад заявил, что нанес авиаудары по провинциям Нангархар и Пактика, уничтожив убежища пакистанских талибов и ликвидировав не менее 80 боевиков в семи лагерях вдоль границы, передает Al Jazeera.

Кабул отверг эти утверждения. В Минобороны Афганистана заявили, что удары пришлись по религиозной школе и жилым домам, в результате чего десятки человек, включая женщин и детей, погибли и получили ранения. Афганские источники сообщили Al Jazeera, что только в Нангархаре жертвами стали не менее 17 человек. Кабул тогда пообещал «взвешенный и адекватный ответ».

