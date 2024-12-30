В Афганистане запретили строить дома с окнами, в которых видно женщин

Фото: Saifurahman Safi / XinHua / Global Look Press

Верховный лидер движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) Хайбатулла Ахундзада подписал указ, согласно которому в Афганистане запрещено проектировать окна в жилых домах так, чтобы в них можно было увидеть находящихся внутри женщин.

Текст указа опубликовал официальный представитель сформированного талибами правительства Афганистана Забихулла Муджахид в соцсети Х.

В документе сказано, что нельзя строить окна, чтобы они выходили на соседскую кухню или другие места, где обычно сидят женщины. Там также подчеркивается, что если дом все-таки спроектирован таким образом, что из его окна возможно увидеть женщину, владельцу здания придется установить стену в человеческий рост перед своими окнами.

После прихода к власти талибы начали вводить в стране ряд запретов и ограничений, в первую очередь в отношении женщин. Так, в начале декабря афганским женщинам запретили учиться в высших и средних учебных медицинских учреждениях.