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США и «Талибан» закончили 19-летнюю войну

Однако эксперты предупреждают, что многое зависит от того, как будет действовать Кабул
Вашингтон и представители «Талибана» заключили сделку: США выводят все войска из Афганистана, а талибы гарантируют начало мирного процесса в стране. Реализация соглашения зависит от официального Кабула, предупреждают эксперты
Залмай Халилзад и Абдул Гани Барадар (Фото: Ibraheem al Omari / REUTERS)

О чем договорились Вашингтон и «Талибан»

29 февраля в Дохе США и представители запрещенной в России террористической группировки «Талибан» подписали соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуске в стране мирного процесса. Его завизировали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и политический лидер «Талибана» Абдул Гани Барадар. На церемонии присутствовал госсекретарь США Майк Помпео, а также представители ООН, НАТО, ЕС, ШОС и 18 стран, в том числе спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Сделка предполагает:

  • полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев после подписания документа;
  • отказ «Талибана» от использования афганской территории для нападений;
  • сокращение в течение 135 дней, если талибы будут выполнять свои обязательства по соглашению, американского контингента с 13 тыс. до 8,6 тыс.;
  • проведение правительством Афганистана переговоров с Советом Безопасности ООН по исключению членов «Талибана» из санкционного списка к 29 мая, Вашингтон намерен исключить группировку из своего списка санкций к 27 августа;
  • кроме того, США воздерживаются от применения силы против территориальной целостности Афганистана, обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику страны и ежегодно будут направлять средства для обучения, консультирования и оснащения сил безопасности Афганистана;
  • афганское правительство освобождает до 5 тыс. заключенных талибов в знак доброй воли в обмен на 1 тыс. сотрудников сил безопасности, удерживаемых талибами.

США и «Талибан» подписали соглашение о мире и выводе американских войск
Политика

США ввели войска в Афганистан в декабре 2001 года, после терактов 11 сентября. Более чем за 18 лет кампании в этой стране погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. В 2014 году США вывели из страны основные боевые силы, оставив около 13 тыс. военных. В Афганистане с невоенной миссией также находятся силы НАТО и союзников альянса из 39 стран (всего около 17 тыс. человек), которые обучают и консультируют афганских военных. Специалисты НАТО покинут страну не раньше 2024 года.

Через несколько часов после подписания соглашения президент США Дональд Трамп дал в Белом доме пресс-конференцию. На вопрос журналистов, когда начнется вывод войск, он ответил: «Сегодня. Это начнется незамедлительно». Трамп также заявил, что в ближайшее время проведет личную встречу с лидерами «Талибана». «Они отличные воины. Вы знаете это, это очевидно. Они отличные воины. Все, что вам нужно сделать, это спросить Советский Союз — они отличные воины? Они отличные воины. Но они тоже устали [от войны]. 19 лет [США воюют с талибами]», — добавил американский президент.

«Я действительно верю, что талибы хотят сделать что-то, чтобы показать, что мы не тратим время впустую, — сказал также Трамп и пообещал, что, «если случится что-то плохое», США сразу вернутся в Афганистан. — Мы вернемся быстро, и мы вернемся с силой, которую никто никогда не видел».

Трамп заявил о незамедлительном начале вывода войск из Афганистана
Политика

Отдельно в Кабуле министр обороны США Марк Эспер и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали совместную декларацию с президентом Афганистана Ашрафом Гани, которая обязывает афганскую сторону участвовать в переговорах с талибами. Эспер также заявил, что Вашингтон без колебаний разорвет соглашение, если «Талибан» не будет выполнять взятые на себя обязательства.

Лидер талибов Абдул Гани Барадар, в свою очередь, пообещал, что движение будет придерживаться достигнутых договоренностей.

Остановит ли соглашение войну

Подписанное соглашение — итог переговоров, которые США и талибы вели с осени 2018 года. Похожую сделку стороны были готовы заключить еще в сентябре прошлого года (Дональд Трамп даже готов был принять талибов в резиденции Кэмп-Дэвид), но ее подписание сорвалось, после того как в Кабуле в результате устроенного талибами теракта погиб американский солдат.

Несмотря на то что мир между Вашингтоном и «Талибаном» остается очень ненадежным, это соглашение — хороший шанс закончить войну, считает директор Института изучения современного Афганистана Омар Нессар. Эксперт верит в то, что и «Талибан», и Вашингтон заинтересованы в его выполнении. Группировка уже фактически получила международное признание, а для Трампа важно, чтобы по договоренностям был прогресс, потому что у него идет избирательная кампания на второй президентский срок.

Полный вывод американских войск едва ли возможен, считает эксперт по Афганистану Аркадий Дубнов. «Все-таки в стране должны остаться страховочные механизмы в виде неких структур безопасности — их присутствие может быть вынесено за рамки нынешних договоренностей», — говорит он.

25 лет назад советские войска вышли из Афганистана
Фотогалерея 

Однако проблема в том, что соглашение заработает, только если его будут придерживаться и другие стороны, в частности афганские власти во главе с президентом Ашрафом Гани. Официальный Кабул с самого начала без особого энтузиазма воспринимал переговоры между талибами и США — ведь сам факт таких переговоров подрывает позиции властей. Более того, на следующий день после подписания соглашения Гани заявил, что власти страны не брали на себя обязательства по освобождению 5 тыс. пленных талибов (хотя это один из пунктов заключенного в Дохе соглашения). «Нет никаких договоренностей относительно освобождения 5 тыс. пленных талибов. Этот вопрос может стать частью межафганских переговоров, но никак не их условием, — сказал он. — Вопрос освобождения пленников входит не в полномочия США, а в полномочия правительства Афганистана».

Вместе с тем Гани выразил надежду, что благодаря соглашению прекращение огня в стране станет постоянным. Вашингтон, считает Нессар, может нажать на Кабул, чтобы заставить его выполнять договоренности. Вопрос только в том, что за это получит Гани, отмечает эксперт. Он также предполагает, что у США уже есть договоренности с членами СБ ООН, и в том числе с Россией, об исключении «Талибана» из списка террористических группировок.

«Меньше всего это соглашение интересует официальный Кабул и Гани», — говорит Дубнов. «Талибы даже более чем Кабул будут последовательны в стремлении выполнить обязательства, — полагает он. — Они впервые за всю историю своего существования получили международный статус и стали стороной международного соглашения. И его подписал не кто иной, как спецпредставитель США. Получив такой статус, они очень должны им дорожить».
Автор: Александр Атасунцев
Теги: Афганистан, «Талибан», США
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