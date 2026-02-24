 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

На границе Афганистана и Пакистана произошел бой

Афганские власти утверждают, что пакистанские ополченцы первыми открыли огонь по силам «Талибана». В правительстве Пакистана при этом настаивают, что столкновения спровоцировали силы правящего в Афганистане движения
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

В приграничной зоне между Пакистаном и Афганистаном произошли вооруженные столкновения, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на главу управления информации и культуры афганской провинции Нангархара Забихуллу Нурани.

По словам Нурани, сегодня днем в районе Шах-Кот уезда Назьян пакистанские войска открыли огонь по силам правящего в Афганистане движения «Талибан», на что те отреагировали ответными выстрелами. Он добавил, что в настоящее время столкновения прекратились, силы «Талибана» не понесли потерь.

Как отмечает Reuters, версия афганских властей отличается заявлений пакистанской стороны. Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди в комментарии агентству сообщил, что талибы открыли «неспровоцированный огонь» вдоль пакистано-афганской границы.

«Пакистанские силы безопасности отреагировали незамедлительно и эффективно, подавив агрессию талибов», — сказал Заиди. Он предупредил, что любая дальнейшая провокация будет встречена «немедленным и суровым ответом».

Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной» при провале переговоров
Политика
Фото:Хавадж Асиф (Евгений Одиноков / РИА Новости)

Афганистан и Пакистан 18 октября договорились о прекращении огня по итогам переговоров в Дохе при посредничестве Катара и Турции. Примерно за неделю до этого произошло очередное обострение афганско-пакистанского конфликта. Тогда боевики дружественного талибам пакистанского движения «Техрик-е Талибан Пакистан» подкараулили пакистанский военный конвой в приграничном округе Куррам и убили девять солдат и двух офицеров. На следующий день Пакистан нанес авиаудар по предполагаемому месту жительства одного из лидеров пакистанской группировки в Кабуле.

Афганистан и Пакистан c 1947 года, когда второй получил независимость после раздела Британской Индии, ведут пограничный спор. Граница между двумя странами проходит по так называемой линии Дюранда протяженностью 2,6 тыс. км, установленной соглашением 1893 года: его заключили афганский эмир Абдур-Рахманом Ханом и представитель Британской Индии сэр Мортимер Дюранд. У Исламабада претензий к линии Дюранда нет. Однако Кабул считает, что это колониальная граница, которая лишила Афганистан части исторических пуштунских территорий. Ни одно афганское правительство границу по линии Дюранда не признавало.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Пакистан Афганистан столкновения
