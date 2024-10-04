Кабулов сообщил о принятии решения о талибах в списке террористов

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Руководство России приняло решение по поводу исключения движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) из списка террористов, МИД и ФСБ завершают правовую работу по этому процессу. Об этом сообщил советник министра иностранных дел и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, передает корреспондент РБК.

«Министерство иностранных дел совместно с Федеральной службой безопасности и целом рядом других российских ведомств завершает правовую работу над процессом исключения движения талибов из так называемого террористического списка Российской Федерации», — сказал Кабулов на заседании Московского формата консультаций по Афганистану.

Он отметил, что ранее на том же заседании глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что завершается проработка вопроса об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций.

«Принципиальное решение по этому вопросу высшим руководством России принято, но этот процесс надо делать в рамках российского правового поля. Это требует скрупулезной работы юристов, парламента и других ведомств, чтобы весь этот процесс был завершен в установленном законом порядке», — отметил советник главы МИДа.

Он выразил надежду, что в ближайшее время будет объявлено о принятом окончательном решении.

27 мая МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину о том, что движение «Талибан», которое захватило власть в Афганистане в 2021 году, нужно убрать из списка запрещенных организаций. Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что на такой шаг нужно пойти, поскольку движение является реальной властью в Афганистане. Позже Путин тоже признал, что выстраивать отношения с талибами необходимо, так как «это же люди, которые контролируют страну».

В конце 2023 года Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных организаций. Позднее такое же решение приняла Киргизия. США не собираются признавать талибов официальными властями Афганистана, так как те не выполнили ни одно из обязательств, которые обещали выполнить, когда пришли к власти, заявляли в Белом доме.