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Конфликт в Афганистане ,  
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США ликвидировали Аз-Завахири, возглавившего «Аль-Каиду» после Бен Ладена

Американское ЦРУ в воскресенье нанесло удар по Кабулу, уничтожив Аймана аз-Завахири, ставшего преемником Бен-Ладена. Власти Афганистана подтвердили удар по столице и назвали его нарушением международных принципов

В Афганистане погиб лидер «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Айман аз-Завахири, удар по нему нанес американский беспилотник, операцию провело ЦРУ, сообщили источники Politico, Reuters и Associated Press.

«В выходные Соединенные Штаты провели контртеррористическую операцию против важной цели «Аль-Каиды» в Афганистане. Операция прошла успешно, жертв среди гражданского населения нет», — рассказал неназванный собеседник Politico.

По данным издания, президент Джо Байден намерен выступить с речью об успешной миссии в 19:30 (02:30 мск). AP отмечает, что Айман аз-Завахири был ликвидирован еще в воскресенье, 31 июля, однако власти США отложили публикацию сообщения об этом до подтверждения его гибели.

Удар был нанесен по Кабулу, пишет Reuters. По информации агентства, удар беспилотника подтвердили в «Талибане» (запрещенная в России террористическая организация). Представитель правительства талибов Забихулла Муджахид решительно осудил удар по Кабулу, назвав произошедшее нарушением «международных принципов».

Reuters отмечает, что аз-Завахири был ликвидирован во время первого удара американских сил по территории Афганистана с того времени, как войска США покинули страну около года назад.

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Фото:Ali Khara / Reuters

Аз-Завахири родился в Египте, он окончил медицинский факультет Каирского университета, получив специальность хирурга. В 1981 году его арестовали по подозрению в причастности к убийству президента Египта Анвара Садата. После гибели в мае 2011 года в пакистанском Абботабаде Усамы Бен Ладена он стал лидером террористической группировки. В сентябре того же года Пентагон назначил награду в $25 млн за любую информацию, ведущую к поимке или уничтожению Аз-Завахири.

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Американские войска покинули Афганистан в августе прошлого года, после того, как власть в стране захватил «Талибан». Байден тогда сообщил, что США намерены при этом продолжать борьбу с терроризмом, поскольку его угроза сохраняется.

«Нам просто не нужно вести наземную войну, чтобы сделать это. У нас есть так называемые возможности «за горизонтом», что означает, что мы можем наносить удары по террористам и целям без участия американских войск на земле — или очень немногих, если это необходимо», — добавил тогда он.

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Фото:Стрингер / РИА Новости

В мае 2021 года ООН сообщала о «сотнях вооруженных боевиков» «Аль-Каиды», находящихся в Афганистане вместе с Аз-Завахири. В организации указывали на то, что связи «Талибана» и «Аль-Каиды» остаются тесными, основываясь на прошлых отношениях, совместной борьбе и схожей идеологии. «Талибан» также давал гарантии «Аль-Каиде» в том, что будет учитывать их «исторические связи», заявляли в ООН.

В сентябре прошлого года лидер группировки появился на видео в 20-ю годовщину терактов, совершенных организацией 11 сентября 2001 года в США. Комментируя видеозапись, бывший исполняющий обязанности главы разведки США Майкл Морелл заявил: «мы так думаем, это значит, что «Талибан» укрывает сейчас Аз-Завахири. «Талибан» укрывает «Аль-Каиду» сегодня».

Президент США при этом утверждал в августе 2021 года, что «Аль-Каиды» в Афганистане «больше нет». «Мы отправились в Афганистан с явной целью — избавиться от «Аль-Каиды», а также чтобы заполучить Усаму бен Ладена. И мы это сделали», — указывал он. В Пентагоне однако вскоре заявили, что группировка все еще присутствует в этой стране.

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Фото:Reuters

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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