В Бишкеке подтвердили исключение «Талибана» из списка террористов

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МИД Киргизии подтвердил, что исключил правящее в Афганистане движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) из списка запрещенных организаций, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

«После тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны было принято решение исключить «Движение Талибан» из списка запрещенных организаций на территории Кыргызской Республики», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Киргизии.

Там подчеркнули, что принятое решение должно укрепить региональную стабильность, а также поспособствовать поддержанию диалога с Афганистаном.

Накануне о соответствующем решении Киргизии сообщил представитель Министерства иностранных дел в правительстве Афганистана Абдул Кахар Балхи.

«Талибан» запрещен в России с февраля 2003 года по решению Верховного суда. В августе 2021-го талибы пришли к власти в Афганистане, но их правительство не признано Западом и Россией.

Россия, на территории которой «Талибан» запрещен, относится к такой ситуации с пониманием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что для Киргизии важно выстраивать с талибами отношения, так как страна «весьма близка географически к Афганистану».

Ранее вопрос об исключении «Талибана» из списка запрещенных террористических организаций рассматривали и в России. Тогда глава МИДа Сергей Лавров объяснил эту идею тем, что талибы обладают в Афганистане реальной властью, а эта страна Москве «небезразлична». О том, что Кремль должен выстраивать отношения с движением «Талибан», говорил и российский президент Владимир Путин.