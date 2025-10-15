 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Пакистан нанес удар по Кабулу

Пакистан нанес несколько ударов по Кабулу, сообщили источники Amaj News.

По их данным, было нанесено по меньшей мере четыре удара по целям в районе Таймани. Использовались военные самолеты.

Shafaqna сообщает, что в городе был слышен взрыв, но не называет его причин.

Reuters сообщает, что Пакистан также ударил по провинции Кандагар на юге Афганистана. По данным SamaaTV, там были атакованы убежища талибов и группировка понесла значительные потери.

Телеканал указывает, что в приграничных районах тоже продолжаются столкновения — в районе секторов Чаман, Жоб и Нушки в Белуджистане в Пакистане. Как ранее сообщил «Талибан», не менее 12 мирных жителей погибли, еще около 100 человек получили ранения в результате боевого столкновения между талибами и пакистанскими силами безопасности на границе двух стран утром 15 октября.

На границе Афганистана и Пакистана вновь начались бои
Политика
Фото:Ahmad Kamal / XinHua / Global Look Press

Материал дополняется

Лента новостей
Nissan отзовет более 173 тыс. автомобилей. Все из-за топливного насоса Авто, 16:17
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира в Нинбо, где может сыграть с Андреевой Спорт, 16:15
Суд признал банкротом лишенный лицензии Таврический банк Экономика, 16:15
Китай поддержал авиакомпании в споре с США по запрету полетов над Россией Политика, 16:12
Дума одобрила расширение списка тех, кто имеет право на жилье вне очереди Недвижимость, 16:11
В Румынии хакер взломал тюремную систему и сократил сроки 15 заключенным Общество, 16:05
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Экс-министр транспорта Дитрих стал сенатором от Новгородской области Политика, 16:04
Тренер «Спартака» объяснил критику в свой адрес тем, что он иностранец Спорт, 15:52
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
В России в 10 раз выросло число аннулированных ВНЖ из-за фиктивного брака Общество, 15:42
BAIC планирует запустить сборку новых автомобилей по полному циклу в России Авто, 15:40
В Киеве готовят эвакуационные автобусы для вывоза людей при ЧС Политика, 15:36
Пакистан нанес удар по Кабулу Политика, 15:32