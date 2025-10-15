Пакистан нанес удар по Кабулу

Пакистан нанес несколько ударов по Кабулу, сообщили источники Amaj News.

По их данным, было нанесено по меньшей мере четыре удара по целям в районе Таймани. Использовались военные самолеты.

Shafaqna сообщает, что в городе был слышен взрыв, но не называет его причин.

Reuters сообщает, что Пакистан также ударил по провинции Кандагар на юге Афганистана. По данным SamaaTV, там были атакованы убежища талибов и группировка понесла значительные потери.

Телеканал указывает, что в приграничных районах тоже продолжаются столкновения — в районе секторов Чаман, Жоб и Нушки в Белуджистане в Пакистане. Как ранее сообщил «Талибан», не менее 12 мирных жителей погибли, еще около 100 человек получили ранения в результате боевого столкновения между талибами и пакистанскими силами безопасности на границе двух стран утром 15 октября.

Материал дополняется