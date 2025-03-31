Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России
Генпрокуратура России попросила приостановить запрет деятельности террористического движения «Талибан» в России. Об этом говорится в иске, поступившем в Верховных суд.
Ранее с подобным предложением обратились к президенту России Владимиру Путину МИД и Минюст.
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