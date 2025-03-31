Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Генпрокуратура России попросила приостановить запрет деятельности террористического движения «Талибан» в России. Об этом говорится в иске, поступившем в Верховных суд.

Ранее с подобным предложением обратились к президенту России Владимиру Путину МИД и Минюст.

Материал дополняется