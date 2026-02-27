 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламбад объявляет «открытую войну» правительству талибов в Афганистане.

«Теперь у нас будет открытая война с вами. Теперь это будет кровавая война. Пакистанская армия пришла не из-за моря. Мы ваши соседи, мы знаем ваши времена», — написал он в Х.

Министр обвинил правительство талибов в том, что они «превратили Афганистан в колонию Индии», собрали в стране «террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм» и «стали марионетками Индии».

Ранее 26 февраля афганские военные начали операции против Пакистана на линии Дюранда — в Хосте, Пактии, Нуристане и некоторых других районах в ответ на атаки Пакистана. С обеих сторон есть погибшие.

Материал дополняется

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
