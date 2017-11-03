Росавиация расправляет крылья

Федеральное агентство может получить полный контроль над авиакомплексом

Правительство подготовило план регулирования авиаотрасли во избежание повторения ситуации с «ВИМ-Авиа». Росавиации предлагается передать полный контроль за авиакомплексом, кроме того, будет усилен надзор за перевозчиками

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Эффект «ВИМ-Авиа»

Функции Минтранса и Росавиации предлагается перераспределить, передав агентству необходимые полномочия и ответственность за функционирование авиационного комплекса, говорится в проекте «Плана мероприятий, направленных на повышение ответственности перевозчиков и туроператоров перед пассажирами», который имеется в распоряжении РБК.

Этот план был разработан комиссией по транспорту, которую возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий транспорт, сказал РБК источник, входящий в эту комиссию. Представитель Дворковича заявила РБК, что по этому плану на следующей неделе будет сделан доклад в правительстве. От более развернутых комментариев она отказалась.

При этом представитель Минтранса заявил РБК, что «речи о перераспределении обязанностей между Минтрансом и Росавиацией не идет». «Проект плана мероприятий, представленный на рассмотрение в правительство, направлен исключительно на усиление ответственности авиаперевозчиков и туроператоров перед пассажирами», — заявил он. В соответствии с разработанным планом Росавиация должна будет более пристально, на постоянной основе вести мониторинг за деятельностью авиакомпаний, подчеркивают в Минтрансе.

Разработка плана началась после краха «ВИМ-Авиа» в конце сентября: авиакомпания столкнулась с финансовыми проблемами, в результате чего десятки тысяч ее пассажиров не смогли вовремя вернуться из-за границы. В ситуацию пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину — на заседании правительства он устроил разнос Дворковичу и министру транспорта Максиму Соколову, потребовав максимально быстро вернуть пассажиров в Россию. Путин также поручил «представить предложения по урегулированию ситуации в целом, по усилению нормативно-правового регулирования этой сферы деятельности, по повышению ответственности перевозчиков».

По словам источника РБК, проект этого плана был в целом одобрен всеми участниками комиссии. Представитель Росавиации отказался от комментариев. В авиакомпаниях «Аэрофлот», «Россия», S7, «Уральские авиалинии», «Нордавиа» также не ответили на запросы РБК.

Взлет Росавиации

Финансово-экономический, технический и кадровый контроль над авиаперевозчиками будет усилен. Это предложение потребует изменений в Федеральных авиационных правилах, которые расширят основания для принятия решений о приостановлении действия или аннулировании сертификата эксплуатанта.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Речь может идти не просто о наделении Росавиации новыми полномочиями, а о формировании принципиально нового органа исполнительной власти, говорит управляющий партнер экспертной группы VETA Илья Жарский. По его словам, возможно, имеется в виду окончательный переход ответственности, полномочий и компетенций в сфере авиации от Минтранса и Ространснадзора к Росавиации. Эксперт называет этот шаг логичным, поскольку сейчас функции министерства, федеральной службы и агентства отчасти дублируются. Из-за этого в стрессовых для рынка ситуациях затрудняется оперативное решение задач — например таких, как вывоз пассажиров после прекращения полетов «Трансаэро» осенью 2015 года и «ВИМ-Авиа» в конце сентября 2017 года, говорит он.

Речь о перераспределении обязанностей между Минтрансом и Росавиацией не идет, заявил РБК представитель Минтранса. Но он признал, что в соответствии с разработанным планом Росавиация должна будет более пристально, на постоянной основе вести мониторинг за деятельностью авиакомпаний.

Жарский напоминает, что сейчас Минтранс наделен «колоссальными полномочиями, касающимися гражданской авиации». Среди них — установление правил перевозки пассажиров, багажа, груза, формирования тарифов, государственной регистрации и государственного учета гражданских воздушных судов, проведение реконструкции пунктов пропуска и т.д.

Руководитель портала «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что большое значение будет иметь то, «насколько рьяно будут копать чиновники надзорного ведомства и насколько охотно они будут закрывать глаза на те или иные проблемы авиакомпаний». При этом он отмечает, что в предложениях нет ни одной меры, повышающей «доходность и устойчивость бизнеса авиакомпаний». По его словам, инструменты, доступные Росавиации, — приостановка действия сертификата эксплуатанта или его аннулирование — карательные и не позволяют исправить ситуацию.

Детали плана

Изменения затронут аэропорты — в документе предлагается в случае задержки рейса переложить на них обеспечение пассажиров питанием, их размещение в гостиницах и т.д.

«Правовые, организационные и финансово-экономические основания у этой инициативы отсутствуют», — заявил РБК представитель аэропорта Домодедово.

«Это предложение нас, мягко говоря, не устраивает», — прокомментировал предложение исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин. По его словам, в соответствии с российским законодательством и международной практикой все взаимоотношения между гражданской авиацией и пассажиром определяются соответствующим договором в виде билета, продаваемого авиакомпанией. «Только авиакомпания несет ответственность за авиаперевозку и обеспечение пассажира необходимыми услугами, в том числе питанием или проживанием в случае непредвиденных ситуаций, — отметил он. — Предоставление этих услуг является для аэропортов непрофильным. Совершенно очевидно, что если такое обременение ляжет на аэропорты, это потребует существенных затрат».

В Шереметьево и аэропортовом холдинге «Базэл Аэро» отказались от комментариев.

Контроль за туроператорами будет повышен за счет введения механизма электронной путевки, который позволит удостовериться в наличии у пассажира билетов в обе стороны. О проблеме с недобросовестными туроператорами стало известно в конце сентября: оказалось, что большинство туристов, которые не смогли вернуться в Россию из-за проблем «ВИМ-Авиа», не имели обратных билетов.

Заместитель генерального директора «Интуриста» Сергей Толчин говорит, что соблюдение прав туристов, безусловно, должно быть на первом месте, но если туроператор не выполняет обязательства перед туристом не по своей вине, а по вине авиакомпании, то жесткие санкции должны применяться к авиакомпании, а не к туроператору.

Для того чтобы вывезти пассажиров «ВИМ-Авиа», в конце сентября Минтранс создал специальный оперативный штаб, а «Аэрофлот» выделил средства на перевозку пассажиров регулярных рейсов этой авиакомпании. Чартерных пассажиров «ВИМ-Авиа» туроператорам пришлось возвращать в Россию за свой счет.

Сколько в России авиакомпаний и аэропортов По данным Росавиации, в октябре в России было 111 авиакомпаний, имеющих сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих перевозок. По итогам девяти месяцев 2017 года российские авиакомпании перевезли 80,5 млн пассажиров, что на 21% больше, чем годом ранее. В России 259 аэропортов. По итогам первого полугодия 2017 года российские аэропорты обслужили 82 млн человек (+19% к прошлому году).

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