Полянский увидел более конструктивную риторику нового председателя ОБСЕ

Дмитрий Полянский (Фото: Yuki Iwamura / AP / ТАСС)

Россия призывает нового председателя ОБСЕ — Швейцарию — уберечь то, что «не успело «доломать» финское председательство» и его предшественники, заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский.

Дипломат также отметил более конструктивную риторику нового председательства Швейцарии в ОБСЕ по сравнению с финским.

«Призываем швейцарское председательство формулировать и продвигать сбалансированную повестку дня, строго соблюдая Правила процедуры и консенсусный принцип принятия решений», — сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене (цитата по «РИА Новости»).

Швейцария председательствует в этом году в ОБСЕ. Накануне МИД страны заявил, что приоритет — укрепление диалога между членами организации, несмотря на разногласия между ними, и Берн «готов работать со всеми».

Глава ведомства Иньяцо Кассис также подчеркнул, что ОБСЕ не будет чудотворным решением по урегулированию украинского конфликта, но может выступить как площадка для диалога — приоритетом является установление «справедливого и прочного мира».