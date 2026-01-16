Как Камчатка переживает аномальные снегопады. Фоторепортаж

Управляющие компании очищают придомовые территории и устанавливают ограждения в местах возможного схода снега с крыш. Власти предупредили, что в случае некачественной очистки привлекут их к административной ответственности.

Для предупреждения жителей в Петропавловске-Камчатском запустили системы оповещения о лавинной опасности и угрозе схода снега с крыш, передает ТАСС.