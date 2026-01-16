Как Камчатка переживает аномальные снегопады. Фоторепортаж
На Камчатке случились самые сильные снегопады за последние 30 лет. Высота снега в Петропавловске-Камчатском достигает 1,3 м. Заваленные подъезды, машины под снегом — последствия стихии на полуострове в фоторепортаже РБК
Несколько циклонов подряд принесли на Камчатку обильные снегопады. Высота снежного покрова в Петропавловске-Камчатском составила от 51 до 133 см, а в соседнем селе Сосновка — 163 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Снег завалил подъезды, некоторые жители покидали дома через окна первых этажей.
К помощи подключились спасатели, студенческие отряды и волонтеры. Они помогали людям, заблокированным в частных домах, и тем, кому требовалась срочная госпитализация. Расчищать снег также вышли военные, в том числе подводники.
МЧС предупредило жителей об опасности прыжков в высокие сугробы. «Под слоем снега могут находиться заборы, автомобили, острые металлические конструкции, которые могут травмировать человека. Также велика вероятность застрять», — пояснили РБК в пресс-службе ведомства.
Управляющие компании очищают придомовые территории и устанавливают ограждения в местах возможного схода снега с крыш. Власти предупредили, что в случае некачественной очистки привлекут их к административной ответственности.
Для предупреждения жителей в Петропавловске-Камчатском запустили системы оповещения о лавинной опасности и угрозе схода снега с крыш, передает ТАСС.
В Петропавловске-Камчатском с 15 января действует режим чрезвычайной ситуации. Он позволит привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона.
Мера была принята после гибели двух человек при сходе снега с крыши. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; максимальное наказание — до шести лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб. или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет).
Всего за последние сутки в Петропавловске-Камчатском выпало больше месячной нормы осадков.
В декабре снегопады в регионе стали сильнейшими за последние 30 лет. В прошлом месяце там выпало более трех месячных норм осадков.
За ночь в Петропавловск-Камчатском серьезно осложнилась ситуация с магистральными проездами, сообщил 16 января губернатор региона Владимир Солодов. «Дорожные службы Петропавловска-Камчатского должны в течение дня обеспечить расширение проезжей части», — написал он. Планируется эвакуировать брошенные на дорогах машины, они мешают работать снегоуборочной технике.
В столице региона отменили движение общественного транспорта. Доставлять жителей по городу помогает Росгвардия.
Работу краевых учреждений перевели на удаленку, отменили занятия в колледжах и школах нескольких округов, а школьников города Вилючинска временно перевели на онлайн-обучение.
Ликвидацию последствий циклонов проконтролирует региональная прокуратура. По сообщениям местных жителей, поступившим на телефон горячей линии, организовано почти 130 проверок.
По данным Камчатгидрометцентра, циклон отступает: в субботу на юге края еще возможен снег, а к воскресенью погода ухудшится в северных районах полуострова, передает «Кам 24». В выходные на смену циклону придет морозная погода с переменной облачностью и понижением температуры.
До конца недели на Камчатке продолжит действовать лавинная опасность. Туристам и спортсменам рекомендуют не выходить на склоны, а родителей просят обратить внимание на то, что детям опасно играть у подножия сопок.
