 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Как Камчатка переживает аномальные снегопады. Фоторепортаж

Появились фотографии последствий аномального снегопада на Камчатке

На Камчатке случились самые сильные снегопады за последние 30 лет. Высота снега в Петропавловске-Камчатском достигает 1,3 м. Заваленные подъезды, машины под снегом — последствия стихии на полуострове в фоторепортаже РБК
Несколько циклонов подряд принесли на Камчатку обильные снегопады. Высота снежного покрова в Петропавловске-Камчатском составила от 51 до 133&nbsp;см, а в соседнем селе Сосновка&nbsp;&mdash; 163&nbsp;см, сообщил&nbsp;ведущий специалист центра погоды &laquo;Фобос&raquo; Михаил Леус.&nbsp;
Фото: Ульяна Лавцевич / ТАСС

Несколько циклонов подряд принесли на Камчатку обильные снегопады. Высота снежного покрова в Петропавловске-Камчатском составила от 51 до 133 см, а в соседнем селе Сосновка — 163 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. 

Снег завалил подъезды, некоторые жители покидали дома через окна первых этажей. К помощи подключились спасатели, студенческие отряды и&nbsp;волонтеры. Они помогали людям, заблокированным в частных домах, и тем, кому требовалась срочная госпитализация. Расчищать снег также вышли военные, в том числе&nbsp;подводники.

Снег завалил подъезды, некоторые жители покидали дома через окна первых этажей.

К помощи подключились спасатели, студенческие отряды и волонтеры. Они помогали людям, заблокированным в частных домах, и тем, кому требовалась срочная госпитализация. Расчищать снег также вышли военные, в том числе подводники.

МЧС предупредило жителей об опасности прыжков в высокие сугробы. &laquo;Под слоем снега могут находиться заборы, автомобили, острые металлические конструкции, которые могут травмировать человека. Также велика вероятность застрять&raquo;, &mdash; пояснили РБК в&nbsp;пресс-службе ведомства.
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

МЧС предупредило жителей об опасности прыжков в высокие сугробы. «Под слоем снега могут находиться заборы, автомобили, острые металлические конструкции, которые могут травмировать человека. Также велика вероятность застрять», — пояснили РБК в пресс-службе ведомства.

Управляющие компании очищают придомовые территории и устанавливают ограждения в местах возможного схода снега с крыш. Власти предупредили, что в случае некачественной очистки привлекут их&nbsp;к административной ответственности. Для предупреждения жителей в Петропавловске-Камчатском запустили системы оповещения о лавинной опасности и угрозе схода снега с крыш, передает ТАСС.
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Управляющие компании очищают придомовые территории и устанавливают ограждения в местах возможного схода снега с крыш. Власти предупредили, что в случае некачественной очистки привлекут их к административной ответственности.

Для предупреждения жителей в Петропавловске-Камчатском запустили системы оповещения о лавинной опасности и угрозе схода снега с крыш, передает ТАСС.

В Петропавловске-Камчатском с 15 января действует&nbsp;режим чрезвычайной ситуации.&nbsp;Он позволит привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона. Мера была принята после гибели двух человек&nbsp;при сходе снега с крыши.&nbsp;Возбуждено уголовное дело по п. &laquo;в&raquo; ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; максимальное наказание &mdash; до шести лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб. или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет).
Фото: Ульяна Лавцевич / ТАСС

В Петропавловске-Камчатском с 15 января действует режим чрезвычайной ситуации. Он позволит привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона.

Мера была принята после гибели двух человек при сходе снега с крыши. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; максимальное наказание — до шести лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб. или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет).

Всего за последние сутки в Петропавловске-Камчатском выпало больше месячной нормы осадков. В декабре снегопады в регионе стали сильнейшими за последние 30 лет. В прошлом&nbsp;месяце там выпало&nbsp;более трех месячных норм осадков.&nbsp;
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Всего за последние сутки в Петропавловске-Камчатском выпало больше месячной нормы осадков.

В декабре снегопады в регионе стали сильнейшими за последние 30 лет. В прошлом месяце там выпало более трех месячных норм осадков. 

За ночь в&nbsp;Петропавловск-Камчатском серьезно осложнилась ситуация с магистральными проездами, сообщил&nbsp;16 января губернатор региона Владимир Солодов. &laquo;Дорожные службы Петропавловска-Камчатского должны в течение дня обеспечить расширение проезжей части&raquo;, &mdash; написал он. Планируется эвакуировать брошенные на дорогах машины, они мешают работать снегоуборочной технике.
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

За ночь в Петропавловск-Камчатском серьезно осложнилась ситуация с магистральными проездами, сообщил 16 января губернатор региона Владимир Солодов. «Дорожные службы Петропавловска-Камчатского должны в течение дня обеспечить расширение проезжей части», — написал он. Планируется эвакуировать брошенные на дорогах машины, они мешают работать снегоуборочной технике.

В столице региона отменили движение общественного транспорта. Доставлять жителей по городу&nbsp;помогает Росгвардия. Работу краевых учреждений перевели на удаленку, отменили&nbsp;занятия в колледжах и школах нескольких&nbsp;округов, а школьников города&nbsp;Вилючинска&nbsp;временно перевели на онлайн-обучение.
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В столице региона отменили движение общественного транспорта. Доставлять жителей по городу помогает Росгвардия.

Работу краевых учреждений перевели на удаленку, отменили занятия в колледжах и школах нескольких округов, а школьников города Вилючинска временно перевели на онлайн-обучение.

Ликвидацию последствий циклонов проконтролирует региональная прокуратура. По сообщениям местных жителей, поступившим на телефон горячей линии, организовано почти 130 проверок.
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Ликвидацию последствий циклонов проконтролирует региональная прокуратура. По сообщениям местных жителей, поступившим на телефон горячей линии, организовано почти 130 проверок.

По данным&nbsp;Камчатгидрометцентра, циклон отступает: в&nbsp;субботу на юге края еще возможен снег, а к воскресенью погода ухудшится в северных районах полуострова, передает&nbsp;&laquo;Кам 24&raquo;.&nbsp;В&nbsp;выходные на смену циклону придет морозная погода с переменной облачностью и понижением температуры.
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

По данным Камчатгидрометцентра, циклон отступает: в субботу на юге края еще возможен снег, а к воскресенью погода ухудшится в северных районах полуострова, передает «Кам 24». В выходные на смену циклону придет морозная погода с переменной облачностью и понижением температуры.

До конца недели на Камчатке продолжит действовать лавинная опасность. Туристам и спортсменам рекомендуют не выходить на склоны, а родителей просят&nbsp;обратить внимание на то, что детям опасно играть у подножия сопок.
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

До конца недели на Камчатке продолжит действовать лавинная опасность. Туристам и спортсменам рекомендуют не выходить на склоны, а родителей просят обратить внимание на то, что детям опасно играть у подножия сопок.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Алексей Васильев, Виктория Полякова Виктория Полякова
мультимедиа Камчатка Камчатский край снегопад циклон
Материалы по теме
В столице Камчатки ввели режим ЧС после гибели людей при сходе снега
Общество
Подъезды заблокированы: как выглядит Камчатка после снегопада. Видео
Общество
Для уборки снега в Москве привлекли 31 тыс. сотрудников городских служб
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
FT узнала, что уступку территорий Киевом связывают с членством в ЕС Политика, 14:31
Частных инвесторов не допустили к процессу по иску ЦБ к Euroclear Экономика, 14:22
Google Play в Южной Корее ограничит приложения зарубежных криптобирж Крипто, 14:20
Костылева получила разряд КМС через неделю после возвращения к Плющенко Спорт, 14:19
Дело о поджоге подростками офиса ОНФ в Хакасии передали в суд Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Саудовская Аравия создаст военный союз с двумя странами в противовес ОАЭ Политика, 14:03
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре Общество, 13:55
Суд в Париже отменил решение о юрисдикции по иску Ахметова к России Бизнес, 13:55
Bloomberg: Китай ограничит ключевое преимущество сверхбыстрых трейдеров Инвестиции, 13:54
Полянский увидел более конструктивную риторику нового председателя ОБСЕ Политика, 13:52
Названы сроки начала продаж обновленной Toyota Corolla в России Авто, 13:52
Трое немцев на снегоступах сходили из Финляндии в Россию и обратно Политика, 13:50
Таможня задержала россиянку, пытавшуюся провезти в Россию $105 тыс. Общество, 13:50