 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Суд в Париже отменил решение о юрисдикции по иску Ахметова к России

Ринат Ахметов
Ринат Ахметов (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

Апелляционный суд Парижа отменил решение, принятое судом в Гааге, о признании юрисдикции на рассмотрение иска Рината Ахметова к России, сообщает Генпрокуратура.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации Апелляционный суд Парижа отменил решение, принятое в 2022 году международным арбитражем при Постоянной палате третейского суда (г. Гаага, Нидерланды). Речь идет о признании юрисдикции арбитража на рассмотрение требований украинского предпринимателя Рината Ахметова и подконтрольных ему компаний к Российской Федерации в связи с якобы имевшей место экспроприацией его активов на территории Крыма в 2014 году», — сообщило ведомство.

Ахметову принадлежат Завод им. Ильича и «Азовсталь» в Мариуполе, который перешел под контроль России. Летом 2022 года бизнесмен подал в Европейский суд по правам человека иск против России, требуя компенсации за убытки, оценив их в $17–20 млрд. В Кремле напомнили, что Россия покинула Совет Европы и не будет исполнять решения ЕСПЧ.

Позже бизнесмен объявил о подаче запроса на арбитраж с Россией по правилам Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). По его мнению, российская сторона экспроприировала его активы в Донбассе: энергокомпании «ДТЭК Свердловантрацит», «ДТЭК Ровенькиантрацит», футбольный стадион «Донбасс арена», Енакиевский металлургический завод и другие. Бизнесмен оценивает ущерб примерно в $20 млрд. Предприниматель обосновывает свои претензии соглашением между украинским и российским правительством о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Ринат Ахметов Украина суды суд Гааги Франция Россия национализация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
FT узнала, что уступку территорий Киевом связывают с членством в ЕС Политика, 14:31
Частных инвесторов не допустили к процессу по иску ЦБ к Euroclear Экономика, 14:22
Google Play в Южной Корее ограничит приложения зарубежных криптобирж Крипто, 14:20
Костылева получила разряд КМС через неделю после возвращения к Плющенко Спорт, 14:19
Дело о поджоге подростками офиса ОНФ в Хакасии передали в суд Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Саудовская Аравия создаст военный союз с двумя странами в противовес ОАЭ Политика, 14:03
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре Общество, 13:55
Суд в Париже отменил решение о юрисдикции по иску Ахметова к России Бизнес, 13:55
Bloomberg: Китай ограничит ключевое преимущество сверхбыстрых трейдеров Инвестиции, 13:54
Полянский увидел более конструктивную риторику нового председателя ОБСЕ Политика, 13:52
Названы сроки начала продаж обновленной Toyota Corolla в России Авто, 13:52
Трое немцев на снегоступах сходили из Финляндии в Россию и обратно Политика, 13:50
Таможня задержала россиянку, пытавшуюся провезти в Россию $105 тыс. Общество, 13:50