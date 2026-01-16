Суд в Париже отменил решение о юрисдикции по иску Ахметова к России

Ринат Ахметов (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

Апелляционный суд Парижа отменил решение, принятое судом в Гааге, о признании юрисдикции на рассмотрение иска Рината Ахметова к России, сообщает Генпрокуратура.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации Апелляционный суд Парижа отменил решение, принятое в 2022 году международным арбитражем при Постоянной палате третейского суда (г. Гаага, Нидерланды). Речь идет о признании юрисдикции арбитража на рассмотрение требований украинского предпринимателя Рината Ахметова и подконтрольных ему компаний к Российской Федерации в связи с якобы имевшей место экспроприацией его активов на территории Крыма в 2014 году», — сообщило ведомство.

Ахметову принадлежат Завод им. Ильича и «Азовсталь» в Мариуполе, который перешел под контроль России. Летом 2022 года бизнесмен подал в Европейский суд по правам человека иск против России, требуя компенсации за убытки, оценив их в $17–20 млрд. В Кремле напомнили, что Россия покинула Совет Европы и не будет исполнять решения ЕСПЧ.

Позже бизнесмен объявил о подаче запроса на арбитраж с Россией по правилам Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). По его мнению, российская сторона экспроприировала его активы в Донбассе: энергокомпании «ДТЭК Свердловантрацит», «ДТЭК Ровенькиантрацит», футбольный стадион «Донбасс арена», Енакиевский металлургический завод и другие. Бизнесмен оценивает ущерб примерно в $20 млрд. Предприниматель обосновывает свои претензии соглашением между украинским и российским правительством о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Материал дополняется