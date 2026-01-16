Трое немцев на снегоступах сходили из Финляндии в Россию и обратно

Фото: Emmi Korhonen / IMAGO / Global Look Press

Трое немецких туристов на снегоступах незаконно пересекли границу между Россией и Финляндией в районе горнолыжного курорта Пальякке в Куусамо, сообщает пресс-служба пограничной службы Финляндии.

Туристы отправились на прогулку на снегоступах вечером 14 января. По данным ведомства, они пересекли российскую границу и вернулись обратно на финскую территорию. После этого нарушителей задержал патруль пограничной охраны.

Во время допроса туристы признались, что пересекли границу из любопытства. В ведомстве отметили, что на восточной границе отсутствуют ограждения.

Финские правоохранители подозревают троих немцев в незаконном пересечении государственной границы. Как пишет Yle со ссылкой на капитана пограничной службы Кайнуу Юха Ромппайнен, в ближайшее время дело передадут на рассмотрение в суд. По его словам, туристам предъявят обвинения до того, как они покинут Финляндию. Региональный пограничный комиссар Кайнуу уже связался с российским коллегой из Калевалы по данному вопросу.

РБК направил запрос в погранслужбу ФСБ России.

Ранее Yle предупредило туристов о штрафах за фото у границы с Россией. Заграждение стало туристической достопримечательностью, поэтому туристы едут за фотографиями в пограничную зону. Однако туда нельзя заходить без специального разрешения.

Только за лето 2025 года пограничники из юго-восточной Финляндии зафиксировали более 50 незначительных нарушений границы. Этот показатель на треть превысил данные за аналогичный период 2024 года.