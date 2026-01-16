 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трое немцев на снегоступах сходили из Финляндии в Россию и обратно

Фото: Emmi Korhonen / IMAGO / Global Look Press
Фото: Emmi Korhonen / IMAGO / Global Look Press

Трое немецких туристов на снегоступах незаконно пересекли границу между Россией и Финляндией в районе горнолыжного курорта Пальякке в Куусамо, сообщает пресс-служба пограничной службы Финляндии.

Туристы отправились на прогулку на снегоступах вечером 14 января. По данным ведомства, они пересекли российскую границу и вернулись обратно на финскую территорию. После этого нарушителей задержал патруль пограничной охраны.

Во время допроса туристы признались, что пересекли границу из любопытства. В ведомстве отметили, что на восточной границе отсутствуют ограждения.

Финские правоохранители подозревают троих немцев в незаконном пересечении государственной границы. Как пишет Yle со ссылкой на капитана пограничной службы Кайнуу Юха Ромппайнен, в ближайшее время дело передадут на рассмотрение в суд. По его словам, туристам предъявят обвинения до того, как они покинут Финляндию. Региональный пограничный комиссар Кайнуу уже связался с российским коллегой из Калевалы по данному вопросу.

РБК направил запрос в погранслужбу ФСБ России.

Гражданина Финляндии задержали за пересечение границы с Россией
Политика

Ранее Yle предупредило туристов о штрафах за фото у границы с Россией. Заграждение стало туристической достопримечательностью, поэтому туристы едут за фотографиями в пограничную зону. Однако туда нельзя заходить без специального разрешения.

Только за лето 2025 года пограничники из юго-восточной Финляндии зафиксировали более 50 незначительных нарушений границы. Этот показатель на треть превысил данные за аналогичный период 2024 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Анастасия Карева, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Финляндия пересечение границы туристы Германия задержание
Материалы по теме
Франция предупредила США о «переходе границ» из-за Гренландии
Политика
Пятерых латвийцев задержали при пересечении границы Эстонии и России
Политика
На границе России и Грузии машины встали в длинные пробки. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Участников драки со стрельбой в центре Москвы госпитализировали Общество, 14:32
FT узнала, что уступку территорий Киевом связывают с членством в ЕС Политика, 14:31
Частных инвесторов не допустили к процессу по иску ЦБ к Euroclear Экономика, 14:22
Google Play в Южной Корее ограничит приложения зарубежных криптобирж Крипто, 14:20
Костылева получила разряд КМС через неделю после возвращения к Плющенко Спорт, 14:19
Дело о поджоге подростками офиса ОНФ в Хакасии передали в суд Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Саудовская Аравия создаст военный союз с двумя странами в противовес ОАЭ Политика, 14:03
Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре Общество, 13:55
Суд в Париже отменил решение о юрисдикции по иску Ахметова к России Бизнес, 13:55
Bloomberg: Китай ограничит ключевое преимущество сверхбыстрых трейдеров Инвестиции, 13:54
Полянский увидел более конструктивную риторику нового председателя ОБСЕ Политика, 13:52
Названы сроки начала продаж обновленной Toyota Corolla в России Авто, 13:52
Трое немцев на снегоступах сходили из Финляндии в Россию и обратно Политика, 13:50