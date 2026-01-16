 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Песков назвал необычной и экстраординарной ситуацию вокруг Гренландии

Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Россия, как и весь мир, следит за ситуацией вокруг Гренландии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация вокруг Гренландии необычная и экстраординарная с точки зрения международного права», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, «ситуация развивается по какой-то другой траектории, мы будем вместе со всем миром наблюдать, по какой».

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку назвал Гренландию 51-м, а Канаду 52-м штатом США.

Посол России в Дании Владимир Барбин заявлял, что у России нет никаких притязаний на Гренландию, она не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних стран по Арктике.

The Guardian назвала автора идеи покупки США Гренландии
Политика
Рональд&nbsp;Лаудер

В Европе ищут варианты для снижения напряженности вокруг острова и рассматривают меры сдерживания США. В ЕС также надеются, что Трамп просто охладеет к Гренландии и переключится на что-то еще, писал The Economist.

Министр финансов Франции Ролан Лескюр рассказал Financial Times, что предупредил своего американского коллегу Скотта Бессента, что любые шаги США по захвату Гренландии равносильны «переходу границы», что поставит под угрозу экономические отношения Европы и США.

Гренландия входит в состав Дании. Но американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Елена Наумова
Дмитрий Песков Россия Кремль Гренландия США
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
