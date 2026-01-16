Песков назвал необычной и экстраординарной ситуацию вокруг Гренландии

Фото: Leon Neal / Getty Images

Россия, как и весь мир, следит за ситуацией вокруг Гренландии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация вокруг Гренландии необычная и экстраординарная с точки зрения международного права», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, «ситуация развивается по какой-то другой траектории, мы будем вместе со всем миром наблюдать, по какой».

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку назвал Гренландию 51-м, а Канаду 52-м штатом США.

Посол России в Дании Владимир Барбин заявлял, что у России нет никаких притязаний на Гренландию, она не вынашивает «агрессивных планов» в отношении соседних стран по Арктике.

В Европе ищут варианты для снижения напряженности вокруг острова и рассматривают меры сдерживания США. В ЕС также надеются, что Трамп просто охладеет к Гренландии и переключится на что-то еще, писал The Economist.

Министр финансов Франции Ролан Лескюр рассказал Financial Times, что предупредил своего американского коллегу Скотта Бессента, что любые шаги США по захвату Гренландии равносильны «переходу границы», что поставит под угрозу экономические отношения Европы и США.

Гренландия входит в состав Дании. Но американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США.