Общество⁠,
Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре

Минздрав: девять человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва в Сыктывкаре
Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС
Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

Девять пострадавших при взрыве в здании центра профподготовки МВД в Сыктывкаре, который прогремел 15 января, находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба минздрава республики во «ВКонтакте».

По данным ведомства, сейчас медицинскую помощь получают 18 пациентов: 12 мужчин и шесть женщин. Из них пять человек находятся в Эжвинской городской больнице, где четверо пребывают в крайне тяжелом состоянии и один — в состоянии средней тяжести.

Семь пациентов госпитализированы в республиканскую больницу Коми: пятеро в тяжелом состоянии и двое — в состоянии средней тяжести. Еще шесть человек, чье состояние оценивается как удовлетворительное, проходят лечение в терапевтическом отделении медсанчасти МВД, отметил минздрав.

«За каждым пострадавшим осуществляется круглосуточное медицинское наблюдение. Оперативная медицинская группа Главного госпиталя МВД России осмотрела всех пострадавших очно. Сегодня проведен повторный сеанс телемедицинских консультаций с федеральными медицинскими центрами Минздрава России», — говорится в сообщении.

Минздрав рассказал о пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Следственное управление СК по Коми возбудило уголовное дело по статье о халатности по факту хлопка в здании МВД. В полиции рассказали, что пострадавшие при взрыве были слушателями этого учебного заведения МВД. Телеграм-каналы «112» и Shot сообщили, что в здании взорвалась светошумовая граната.

