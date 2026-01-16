 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Сотрудник структуры «Росатома» оказался под следствием

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Компетентные органы проводят следственные действия в отношении сотрудника «Атомстройэкспорта» (АСЭ) Михаила Щербака, им оказывается необходимое содействие, заявили РБК в госкорпорации «Росатом».

До этого телеграм-канал Shot писал о задержании директора по капитальному строительству «Атомстройэкспорта» Михаила Щербака по подозрению в финансировании ВСУ. По данным канала, до работы в АСЭ Щербак занимал пост замглавы администрации закрытого города Саров в Нижегородской области.

АСЭ — управляющая компания инжинирингового дивизиона «Росатома».

Суд арестовал бывшего топ-менеджера «Росатома» по обвинению во взятке
Общество
Геннадий Сахаров

В мае прошлого года бывшего топ-менеджера «Росатома» Геннадия Сахарова приговорили к 12 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии обвинения, он получил взятку от первого заместителя гендиректора компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Последнего в том же месяце приговорили к восьми годам заключения за дачу взятки Сахарову.

Материал дополняется.

Полина Мартынова, Герман Костринский
