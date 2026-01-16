 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Таможня задержала россиянку, пытавшуюся провезти в Россию $105 тыс.

Таможня задержала россиянку, пытавшуюся провезти в Россию $105 тыс.
Сотрудники таможни в аэропорту Внуково пресекли попытку незаконного ввоза крупной суммы наличных долларов из Грузии. Задержанной оказалась 43-летняя гражданка России. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Женщину остановили при проходе через зеленый коридор (зона, где пассажиры устно заявляют об отсутствии товаров для декларации). В ходе опроса она сама сообщила инспекторам, что везет $105 тыс., которые ранее задекларировала при выезде из Тбилиси. По словам нарушительницы, она не знала российских таможенных правил и поэтому не подала декларацию по прилете в Москву.

Таможенники во Внуково пресекли контрабанду $38 тысяч
Общество
Фото:Andrew Angelov / Shutterstock

По факту контрабанды наличных в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ст. 200.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до ограничения свободы сроком до четырех лет.

Согласно правилам, при ввозе в Россию наличных в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс., их обязательно нужно задекларировать в письменной форме. Сама декларация не подразумевает уплаты пошлин или налогов. Если же сумма превышает $100 тыс., пассажир должен также предъявить документы, подтверждающие происхождение этих средств.

Материалы по теме
