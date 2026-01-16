Саудовская Аравия создаст военный союз с двумя странами в противовес ОАЭ

Саудовская Аравия готовит военный договор с Сомали и Египтом, чтобы ограничить влияние ОАЭ, узнал Bloomberg. В сомалийском правительстве подтвердили обсуждение такого соглашения, но отказались раскрыть детали

Хасан Шейх Махмуд (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Саудовская Аравия завершает работу над военным соглашением с Египтом и Сомали, их коалиция создается ради ограничения влияния ОАЭ в регионе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд вскоре отправится в Саудовскую Аравию для подписания договора, цель которого заключается в развитии стратегического сотрудничества в области безопасности в Красном море, а также в углублении военного партнерства между странами.

Саудовская Аравия всегда была сторонником территориальной целостности Сомали и его борьбы с исламистскими группировками, но новый пакт станет первым случаем, когда королевство попытается напрямую укрепить безопасность и вооруженные силы этой восточноафриканской страны, отмечает агентство.

Представитель правительства Сомали подтвердил, что соглашение находится в стадии разработки, но отказался от дальнейших комментариев. В правительствах Саудовской Аравии и Египта не ответили на запросы агентства.

ОАЭ усилили свое присутствие в Африке и инвестировали в порты Бербера в отколовшемся от Сомали штате Сомалиленд и Босасо в автономии Пунтленд, при этом признавая территориальную целостность Могадиша.

Сомали вышел из соглашения с ОАЭ по вопросам безопасности и портов, обвинив в нарушении своего суверенитета после эвакуации лидера йеменских сепаратистов через свою территорию. Саудовская Аравия заявила 8 января, что Объединенные Арабские Эмираты тайно на лодке вывезли из страны в Сомали лидера Южного переходного совета (ЮПС) Айдаруса аз-Зубайди, разыскиваемого за государственную измену, и доставили его самолетом в Абу-Даби, сообщало AP.

3 января Министерство обороны ОАЭ завершило процесс вывода своих военнослужащих с территории Йемена после требований властей Йемена и Саудовской Аравии. Эр-Рияд считает, что Абу-Даби поставляет оружие сепаратистам из группировки ЮПС.