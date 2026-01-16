Кремль увидел «позитивную эволюцию» в призывах из Рима и Парижа к диалогу

Песков счел «позитивной эволюцией» призывы из Европы к диалогу с Россией. Ранее за это высказались Макрон и Мелони. Путин в декабре отмечал, что ЕС сам прекратил контакты с Россией и мешает урегулированию на Украине

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Кремль зафиксировал сигналы из Рима, Парижа и Берлина о необходимости диалога с Россией и считает это позитивной эволюцией позиций представителей Запада, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом Лондон не желает вносить вклад в налаживание мира и стабильности в Европе, его позиция носит деструктивный характер, добавил он, передает «РИА Новости». По словам Пескова, у Москвы на данный момент есть диалог с Вашингтоном, но с Европой — нет.

В последние недели президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони публично призвали открыть дипломатические каналы связи с российским президентом Владимиром Путиным.

Правительства стран Европы призывают руководство Евросоюза назначить собственного представителя для контактов с Россией, который бы представлял их интересы в переговорах по российско-украинскому конфликту, писала Politico. В числе возможных кандидатов называют президента Финляндии Александра Стубба, а в Риме предлагают экс-премьера Италии и бывшего главу Европейского центрального банка Марио Драги.

Путин в начале декабря заявил, что ЕС сам прекратил контакты с Россией и мешает инициативам президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Он допустил, что Европа может вернуться к переговорам, если учтет «реалии на земле».

После призыва Макрона к ЕС возобновить диалог с Россией в рамках мирного урегулирования в Кремле отметили: «Если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров счел обещания Макрона поговорить с Путиным «работой на публику».

Путин ранее говорил, что в Европе есть люди, которые поддерживают Россию, и в будущем отношения с ЕС должны восстановиться. Песков также заявлял, что рано или поздно между Россией и Европой будет установлен диалог.