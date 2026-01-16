Суд в Армении решил вернуть Карапетяна в СИЗО

Суд в Армении принял решение вернуть бизнесмена Карапетяна под стражу. Его отпустили под домашний арест в конце декабря. Миллиардера обвиняют в публичных призывах к захвату власти из-за слов о ситуации вокруг Армянской церкви

Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев / РБК)

Антикоррупционный апелляционный суд изменил решение нижестоящей инстанции и возвращает предпринимателя Самвела Карапетяна в СИЗО из-под домашнего ареста, передает News.am со ссылкой на пресс-службу суда.

Адвокат Карапетяна Арам Вардеванян ранее отмечал, что Генпрокуратура Армении обжаловала решение о переводе бизнесмена под домашний арест. Вместе с этим Следственный комитет ходатайствовал о продлении домашнего ареста бизнесмена. Юрист в комментарии «Sputnik Армения» заявил, что следствие не может подать иного ходатайства, так как Карапетян никаких нарушений не допускал. При этом сам бизнесмен не будет участвовать в заседании о пересмотре его меры содержания, добавил он.

Карапетяна отпустили под домашний арест 30 декабря. Он проходит по делу о публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК страны). Он был задержан и арестован в июне. По словам адвокатов предпринимателя, обвинения против него связаны с интервью, где тот сказал, что «по-своему» примет участие в разрешении ситуации вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ). Церковь критиковал премьер-министр Никол Пашинян, несколько ее клириков арестованы по обвинениям в подготовке захвата власти. Кроме того, бизнесмену предъявили обвинения в отмывании денег.

Бизнесмен является владельцем «Ташир Групп», его состояние, по оценке российского Forbes, — $3,2 млрд. Компания названа в честь его родного города в Армении, а среди ее активов в России — торговые центры «Рио» и Фора-банк. Он начал бизнес в России в 1990-х, открывая рестораны и магазины «Ташир». Потом в группу компаний были включены торговые центры, различные предприятия и другие активы.