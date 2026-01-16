Песков заявил, что для установления мира нужны совместные усилия

Фото: Reuters

Обсуждение урегулирования конфликта между Россией и Украиной без диалога о безопасности Европы в широком контексте невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Как сказал вчера президент, мир сам не установится. Для того чтобы установиться миру, нужны совместные на встречных треках усилия», — сказал журналистам Песков.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на международной арене все сильнее деградирует. «Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна. Особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует», — заявил он на церемонии вручения грамот дипломатам.

В декабре президент говорил, что желает добиться ситуации, когда в Европе выстроится надежная система безопасности. «Мы ведь ничего не требуем необычного, мы не говорим, что какая-то страна не имеет права выбирать способ своей защиты. Но это должен быть такой способ, который никому не угрожает, в том числе и нам», — сказал он.