Политика⁠,
0

Песков заявил, что для установления мира нужны совместные усилия

Песков: обсуждение украинского вопроса без диалога о безопасности ЕС невозможно
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Обсуждение урегулирования конфликта между Россией и Украиной без диалога о безопасности Европы в широком контексте невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Как сказал вчера президент, мир сам не установится. Для того чтобы установиться миру, нужны совместные на встречных треках усилия», — сказал журналистам Песков.

«Теневое ЦРУ» увидело шанс на «хрупкую» мирную сделку по Украине в 2026-м
Политика
Фото:Reuters

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на международной арене все сильнее деградирует. «Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна. Особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует», — заявил он на церемонии вручения грамот дипломатам.

В декабре президент говорил, что желает добиться ситуации, когда в Европе выстроится надежная система безопасности. «Мы ведь ничего не требуем необычного, мы не говорим, что какая-то страна не имеет права выбирать способ своей защиты. Но это должен быть такой способ, который никому не угрожает, в том числе и нам», — сказал он.

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Дмитрий Песков конфликт Европа Украина мирный план
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Участников драки со стрельбой в центре Москвы госпитализировали Общество, 14:32
FT узнала, что уступку территорий Киевом связывают с членством в ЕС Политика, 14:31
Частных инвесторов не допустили к процессу по иску ЦБ к Euroclear Экономика, 14:22
Google Play в Южной Корее ограничит приложения зарубежных криптобирж Крипто, 14:20
Костылева получила разряд КМС через неделю после возвращения к Плющенко Спорт, 14:19
Дело о поджоге подростками офиса ОНФ в Хакасии передали в суд Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Саудовская Аравия создаст военный союз с двумя странами в противовес ОАЭ Политика, 14:03
Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре Общество, 13:55
Суд в Париже отменил решение о юрисдикции по иску Ахметова к России Бизнес, 13:55
Bloomberg: Китай ограничит ключевое преимущество сверхбыстрых трейдеров Инвестиции, 13:54
Полянский увидел более конструктивную риторику нового председателя ОБСЕ Политика, 13:52
Названы сроки начала продаж обновленной Toyota Corolla в России Авто, 13:52
Трое немцев на снегоступах сходили из Финляндии в Россию и обратно Политика, 13:50