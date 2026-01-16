Песков заявил, что Россия ждет нового визита Уиткоффа и Кушнера

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Москва заинтересована в очередном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера и ждет его, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, даты их визита в Россию пока не определены.

14 января Bloomberg анонсировал новый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву. Источник агентства указал, что встреча американских делегатов с президентом Владимиром Путиным может состояться уже в этом месяце, но сроки могут сдвинуться — из-за протестов в Иране.

Накануне Песков заявил, что контакты с Вашингтоном по этому вопросу продолжаются, «диалог идет» — Уиткофф и Кушнер смогут приехать в Москву, как только будут согласованы даты.

Предыдущий визит Уиткоффа и Кушнера в Москву состоялся 2 декабря. Встреча с российским лидером продлилась пять часов и была, как сообщил сам Путин, очень полезной.

Стороны обсуждали мирный план США по Украине. До этого Уиткофф, Кушнер, а также госсекретарь США Марко Рубио на встрече с украинской стороной в Майами обговорили и доработали несколько его ключевых положений — территориальные изменения и вопрос членства Украины в НАТО.