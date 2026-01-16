 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков заявил, что Россия ждет нового визита Уиткоффа и Кушнера

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Москва заинтересована в очередном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера и ждет его, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, даты их визита в Россию пока не определены.

14 января Bloomberg анонсировал новый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву. Источник агентства указал, что встреча американских делегатов с президентом Владимиром Путиным может состояться уже в этом месяце, но сроки могут сдвинуться — из-за протестов в Иране.

ЕК признала необходимость «в какой-то момент» вести переговоры с Путиным
Политика
Паула Пиньо

Накануне Песков заявил, что контакты с Вашингтоном по этому вопросу продолжаются, «диалог идет» — Уиткофф и Кушнер смогут приехать в Москву, как только будут согласованы даты.

Предыдущий визит Уиткоффа и Кушнера в Москву состоялся 2 декабря. Встреча с российским лидером продлилась пять часов и была, как сообщил сам Путин, очень полезной.

Стороны обсуждали мирный план США по Украине. До этого Уиткофф, Кушнер, а также госсекретарь США Марко Рубио на встрече с украинской стороной в Майами обговорили и доработали несколько его ключевых положений — территориальные изменения и вопрос членства Украины в НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Стив Уиткофф Джаред Кушнер Дмитрий Песков Военная операция на Украине Владимир Путин
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Песков заявил, что ситуация для Киева «ухудшается изо дня в день»
Политика
Песков в ответ на статью Bloomberg напомнил о закрытом режиме переговоров
Политика
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Участников драки со стрельбой в центре Москвы госпитализировали Общество, 14:32
FT узнала, что уступку территорий Киевом связывают с членством в ЕС Политика, 14:31
Частных инвесторов не допустили к процессу по иску ЦБ к Euroclear Экономика, 14:22
Google Play в Южной Корее ограничит приложения зарубежных криптобирж Крипто, 14:20
Костылева получила разряд КМС через неделю после возвращения к Плющенко Спорт, 14:19
Дело о поджоге подростками офиса ОНФ в Хакасии передали в суд Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Саудовская Аравия создаст военный союз с двумя странами в противовес ОАЭ Политика, 14:03
Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре Общество, 13:55
Суд в Париже отменил решение о юрисдикции по иску Ахметова к России Бизнес, 13:55
Bloomberg: Китай ограничит ключевое преимущество сверхбыстрых трейдеров Инвестиции, 13:54
Полянский увидел более конструктивную риторику нового председателя ОБСЕ Политика, 13:52
Названы сроки начала продаж обновленной Toyota Corolla в России Авто, 13:52
Трое немцев на снегоступах сходили из Финляндии в Россию и обратно Политика, 13:50