Песков заявил, что Россия ждет нового визита Уиткоффа и Кушнера
Москва заинтересована в очередном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера и ждет его, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, даты их визита в Россию пока не определены.
14 января Bloomberg анонсировал новый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву. Источник агентства указал, что встреча американских делегатов с президентом Владимиром Путиным может состояться уже в этом месяце, но сроки могут сдвинуться — из-за протестов в Иране.
Накануне Песков заявил, что контакты с Вашингтоном по этому вопросу продолжаются, «диалог идет» — Уиткофф и Кушнер смогут приехать в Москву, как только будут согласованы даты.
Предыдущий визит Уиткоффа и Кушнера в Москву состоялся 2 декабря. Встреча с российским лидером продлилась пять часов и была, как сообщил сам Путин, очень полезной.
Стороны обсуждали мирный план США по Украине. До этого Уиткофф, Кушнер, а также госсекретарь США Марко Рубио на встрече с украинской стороной в Майами обговорили и доработали несколько его ключевых положений — территориальные изменения и вопрос членства Украины в НАТО.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC