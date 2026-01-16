Путин после беседы с Нетаньяху поговорил с президентом Ирана

Масуд Пезешкиан (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

После телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент России Владимир Путин созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Россия стремится способствовать деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. «Эту помощь не только Ирану, но и всему региону, и делу региональной стабильности и мира, Россия оказывает и сейчас, в том числе, благодаря президентской активности, чтобы способствовать деэскалации напряженности», — сказал он.

Позже Кремль сообщил подробности разговора лидеров. Так, Пезешкиан рассказал Путину о предпринимаемых мерах по нормализации обстановки в стране. Стороны отметили, что Москва и Тегеран выступают за скорейшую деэскалацию напряженности в регионе и «разрешение возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами».

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства и практическую реализацию совместных экономических проектов в различных областях», — добавили в Кремле.

Материал дополняется.