 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,35 x 5,8 2 9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,65 x 3,95 2 1,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,3 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 6 x 4,3 2 1,53 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Олимпиада-2026⁠,
0

Пападакис отстранили от комментирования ОИ-2026 после обвинения Сизерона

Пападакис отстранили от комментирования Олимпиады-2026 после обвинения Сизерона
Сюжет
Олимпиада-2026
15 января Габриэла Пападакис выпустила книгу, где раскритиковала поведение бывшего партнера Гийома Сизерона. Фигурист заявил, что не согласен с высказываниями, и передал дело адвокатам
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Габриэла Пападакис отстранена от комментирования Олимпиады-2026 на американском телеканале NBC после обвинения в адрес бывшего партнера француза Гийома Сизерона во «властном» поведении. Об этом сообщает издание L'Equipe.

«Насколько мне известно, это произошло в ответ на официальное уведомление от Гийома [Сизерона], которое стало публичным. Они посчитали, что восприятие моего нейтралитета было нарушено и что я не могу комментировать Олимпийские игры», — сказала Пападакис.

Спортсменка 15 января опубликовала автобиографическую книгу, где описала поведение партнера как контролирующее, властное и критичное, а также заявила, что «воздерживалась от катания с ним без присмотра тренеров».

В ответ на обвинения фигуристки Сизерон заявил, что не согласен с критическими высказываниями, и уточнил, что передал это дело своим адвокатам.

Французская пара в танцах на льду Пападакис/Сизерон распалась в декабре 2024 года. На счету дуэта — золотая (2022) и серебряная (2018) медаль Олимпийских игр, по пять побед на чемпионатах мира (2015, 2016, 2018, 2019, 2022) и Европы (2015–2019).

С марта 2025 года Сизерон выступает с новой партнершей — Лоранс Фурнье-Бодри. Дуэт выступит на проходящем в эти дни чемпионате Европы в Шеффилде (Великобритания).

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Рената Утяева
фигурное катание Олимпиада-2026
Материалы по теме
Грузинская фигуристка на русском языке заявила о надежде выиграть ОИ-2026
Спорт
Эстонская фигуристка Петрыкина выиграла короткую программу на ЧЕ
Спорт
Великобритания не выдала визы армянским фигуристам на чемпионат Европы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Участников драки со стрельбой в центре Москвы госпитализировали Общество, 14:32
FT узнала, что уступку территорий Киевом связывают с членством в ЕС Политика, 14:31
Частных инвесторов не допустили к процессу по иску ЦБ к Euroclear Экономика, 14:22
Google Play в Южной Корее ограничит приложения зарубежных криптобирж Крипто, 14:20
Костылева получила разряд КМС через неделю после возвращения к Плющенко Спорт, 14:19
Дело о поджоге подростками офиса ОНФ в Хакасии передали в суд Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Саудовская Аравия создаст военный союз с двумя странами в противовес ОАЭ Политика, 14:03
Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре Общество, 13:55
Суд в Париже отменил решение о юрисдикции по иску Ахметова к России Бизнес, 13:55
Bloomberg: Китай ограничит ключевое преимущество сверхбыстрых трейдеров Инвестиции, 13:54
Полянский увидел более конструктивную риторику нового председателя ОБСЕ Политика, 13:52
Названы сроки начала продаж обновленной Toyota Corolla в России Авто, 13:52
Трое немцев на снегоступах сходили из Финляндии в Россию и обратно Политика, 13:50