Пападакис отстранили от комментирования ОИ-2026 после обвинения Сизерона

15 января Габриэла Пападакис выпустила книгу, где раскритиковала поведение бывшего партнера Гийома Сизерона. Фигурист заявил, что не согласен с высказываниями, и передал дело адвокатам

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Габриэла Пападакис отстранена от комментирования Олимпиады-2026 на американском телеканале NBC после обвинения в адрес бывшего партнера француза Гийома Сизерона во «властном» поведении. Об этом сообщает издание L'Equipe.

«Насколько мне известно, это произошло в ответ на официальное уведомление от Гийома [Сизерона], которое стало публичным. Они посчитали, что восприятие моего нейтралитета было нарушено и что я не могу комментировать Олимпийские игры», — сказала Пападакис.

Спортсменка 15 января опубликовала автобиографическую книгу, где описала поведение партнера как контролирующее, властное и критичное, а также заявила, что «воздерживалась от катания с ним без присмотра тренеров».

В ответ на обвинения фигуристки Сизерон заявил, что не согласен с критическими высказываниями, и уточнил, что передал это дело своим адвокатам.

Французская пара в танцах на льду Пападакис/Сизерон распалась в декабре 2024 года. На счету дуэта — золотая (2022) и серебряная (2018) медаль Олимпийских игр, по пять побед на чемпионатах мира (2015, 2016, 2018, 2019, 2022) и Европы (2015–2019).

С марта 2025 года Сизерон выступает с новой партнершей — Лоранс Фурнье-Бодри. Дуэт выступит на проходящем в эти дни чемпионате Европы в Шеффилде (Великобритания).

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.