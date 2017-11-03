Антитабачная кампания затянулась

Правительство вернуло на доработку концепцию Минздрава

Правительство вернуло в Минздрав антитабачную концепцию на ближайшие пять лет, призванную уменьшить число курильщиков в России. С ее проектом, который был внесен в кабинет в октябре, были категорически не согласны участники рынка

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Правительство вернуло на доработку подготовленную Минздравом антитабачную концепцию на 2017–2022 годы, описывающую меры противодействия потреблению табака в России. Об этом РБК рассказали два источника на табачном рынке и подтвердил источник в социальном блоке правительства.

По его словам, на рассмотрение вице-премьера Ольги Голодец документ (его полное название — «Концепция осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу») еще не выносился. Концепцию «не пропустил» департамент социального развития правительства, высказавший ряд юридических и технических замечаний, добавил собеседник РБК. Об этом также говорится в официальном отзыве департамента. «Полагаем целесообразным поручить Минздраву... доработать концепцию», — говорится в документе (есть у РБК). Вести дальнейшую работу над документом министерство будет совместно с другими заинтересованными ведомствами и экспертным советом при правительстве России.

В нынешнем виде в концепции отсутствует ряд ключевых показателей, говорится в отзыве. В частности, в концепции нет оценки эффективности ее реализации, а также итогов выполнения плана мероприятий по реализации предшествующей концепции в 2010–2015 годах, отмечают в правительстве. ​ Кроме того, в разработанном Минздравом проекте нет информации, подтверждающей необходимость усиления контроля за исполнением запрета продажи сигарет несовершеннолетним. Также отсутствуют ожидаемые итоги реализации концепции, следует из отзыва департамента.

В Минздраве сообщили, что возвращение документа в ведомство с замечаниями — «рабочий момент» и министерство учтет все замечания правительства.

Как ранее писал РБК, антитабачная концепция была внесена на согласование в кабинет в октябре 2017 года. Разработку концепции вел Минздрав совместно с 16 министерствами и ведомствами. Как следует из отзыва правительства, документ одобрили Роспотребнадзор, ФНС, ФТС и Росстат. Однако ряд ключевых министерств, в том числе Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг, проект не поддержали, представив ряд возражений.

Игроки отрасли также высказали к нему претензии. В конце октября ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой провести дополнительное обсуждение концепции. Производители не согласились со многими предложениями Минздрава, например введением дополнительных ограничений на взаимодействие с органами госвласти, запретом оборота некурительных табачных изделий, повышением акцизов. Кроме того, табачники не согласны с требованием относить информацию о составе табачных изделий к сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну.

Антитабачная концепция на 2017–2022 годы должна стать развитием аналогичной программы, которая д​ействовала в 2010–2015 годах; за это время доля курящих россиян снизилась с 39 до 31%. Цель новой концепции — добиться к 2022 году снижения числа курящих в стране до 25%. Для ее достижения Минздрав планирует повысить акцизы на сигареты и на вейпы. Насколько — в концепции не говорится, однако в ней отмечено, что ВОЗ рекомендует увеличение акцизов на табачные изделия до 70% от розничной цены. В России в 2016 году этот показатель составлял лишь 41%, отмечали в министерстве. Кроме того, концепция предусматривает введение ряда новых запретов для курильщиков и табачных компаний. В частности, предлагается ввести запрет на использование вейпов в ресторанах, а в обычных сигаретах — использовать добавки «со вкусом пищевых продуктов». Все упаковки по замыслу Минздрава должны быть стандартизированы.

По оценкам Минздрава, курение является причиной 10% смертей взрослого населения страны. Ежегодно из-за болезней, вызванных курением, гибнет почти 6 млн человек в мире и примерно 400 тыс. в России, отмечали ранее в министерстве.

По данным Росстата, за девять месяцев 2017 года производство сигарет в стране снизилось на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 191 млрд штук.