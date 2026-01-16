Мирра Андреева вышла в финал пятого турнира WTA в карьере

Мирра Андреева победила Диану Шнайдер и вышла в финале турнира в Аделаиде

Российская теннисистка победила в полуфинале в Аделаиде соотечественницу Диану Шнайдер

Мирра Андреева (Фото: Sarah Reed / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В полуфинале 18-летняя россиянка, первая сеяная, победила 21-летнюю соотечественницу Диану Шнайдер, девятую сеяную, со счетом 6:3, 6:2.

В решающем матче соперницей Андреевой станет канадка Виктория Мбоко (17-й номер рейтинга WTA).

Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету три титула WTA в одиночном разряде. В финале Андреева сыграет в пятый раз.

Шнайдер занимает 23-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Турнир в Аделаиде с призовым фондом $1,2 млн завершится 17 января.