Мирра Андреева вышла в финал пятого турнира WTA в карьере
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
В полуфинале 18-летняя россиянка, первая сеяная, победила 21-летнюю соотечественницу Диану Шнайдер, девятую сеяную, со счетом 6:3, 6:2.
В решающем матче соперницей Андреевой станет канадка Виктория Мбоко (17-й номер рейтинга WTA).
Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету три титула WTA в одиночном разряде. В финале Андреева сыграет в пятый раз.
Шнайдер занимает 23-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.
Турнир в Аделаиде с призовым фондом $1,2 млн завершится 17 января.
