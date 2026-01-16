 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Ограничения для мигрантов⁠,
0

Штрафы за уклонение мигрантов от медосмотра предложили повысить в 12 раз

Сюжет
Ограничения для мигрантов
Медосвидетельствование будут проводить исключительно уполномоченные властями регионов организации, а период прохождения сократится до 30 дней, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В Госдуму внесли три законопроекта, направленных на противодействие нелегальной миграции и защиту здоровья россиян, сообщила на своей странице во «ВКонтакте» вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Поправками в том числе предлагается повысить штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования более чем в 12 раз, до 25–50 тыс. руб., с возможностью выдворения на усмотрение суда. Как отметила Яровая, легальность нахождения иностранного гражданина в России «должна быть подтверждена безусловным соблюдением требований о подтверждении статуса здоровья».

ФСБ раскрыла схему легализации 2 тыс. мигрантов
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Законопроекты также предусматривают проведение медосвидетельствования исключительно в уполномоченной регионом медицинской организации и за счет самих иностранцев, таким образом из этого процесса убираются посредники, пояснила вице-спикер Думы. Кроме того, период прохождения медицинского освидетельствования сократится с 90 до 30 дней и оно станет обязательным для всех прибывших в Россию более чем на три месяца.

Устанавливается также самостоятельная и повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, указывает Яровая. За фальшивые справки в таких случаях будет предусматриваться наказание вплоть до четырех лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб., а в случае если последствием использования поддельного документа стало массовое заражение людей — до восьми лет.

Все внесенные законопроекты поддержаны без замечаний правительством, Верховным судом и правоохранительными органами, отмечается в сообщении. «Позиция Государственной думы в том, что все процедуры медосвидетельствования иностранных граждан должны быть прозрачными и иметь безупречный уровень достоверности», — заявила Яровая.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Ирина Яровая Госдума мигранты медосвидетельствование
Материалы по теме
США увеличили выплату мигрантам за самодепортацию до $3000
Политика
В Госдуме назвали срок окончательной блокировки WhatsApp в России
Технологии и медиа
Haaretz сообщила об угрозе депортации из Израиля тысяч украинцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
По полису ОМС стали бесплатно доступны 15 новых сложных операций Общество, 11:25
Иглесиас отверг обвинения в сексуальных домогательствах от сотрудниц Общество, 11:21
Россиянин первым среди новичков набрал 40 очков в сезоне НХЛ Спорт, 11:17
Полиция на Урале ликвидировала майнинг-фермы на 10 тыс. устройств Крипто, 11:15
В Белоруссии начали внезапную проверку боеготовности войск Политика, 11:10
Мигрантам предложили сократить срок прохождения медобследования Политика, 11:09
Нефть упала сильнее всего за полгода после ослабления опасений по Ирану Инвестиции, 11:05
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Российский вратарь стал одной из звезд дня в НХЛ, сыграв «на ноль» Спорт, 11:04
✍🏻 Сила или балласт: проверьте команду на эффективность. Тест 11:01
Суд закрыл процесс по иску ЦБ к Euroclear на более чем ₽18 трлн Политика, 11:00
Овечкин побил рекорд россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет Спорт, 10:48
Глава НХЛ выразил надежду, что Овечкин продолжит карьеру в лиге Спорт, 10:47
ФСБ и СК задержали четырех подростков по подозрению в теракте Общество, 10:44
Привычки стали управлять жизнью. Как вернуть контроль себе Образование, 10:38