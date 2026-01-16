Штрафы за уклонение мигрантов от медосмотра предложили повысить в 12 раз

Медосвидетельствование будут проводить исключительно уполномоченные властями регионов организации, а период прохождения сократится до 30 дней, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

В Госдуму внесли три законопроекта, направленных на противодействие нелегальной миграции и защиту здоровья россиян, сообщила на своей странице во «ВКонтакте» вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Поправками в том числе предлагается повысить штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования более чем в 12 раз, до 25–50 тыс. руб., с возможностью выдворения на усмотрение суда. Как отметила Яровая, легальность нахождения иностранного гражданина в России «должна быть подтверждена безусловным соблюдением требований о подтверждении статуса здоровья».

Законопроекты также предусматривают проведение медосвидетельствования исключительно в уполномоченной регионом медицинской организации и за счет самих иностранцев, таким образом из этого процесса убираются посредники, пояснила вице-спикер Думы. Кроме того, период прохождения медицинского освидетельствования сократится с 90 до 30 дней и оно станет обязательным для всех прибывших в Россию более чем на три месяца.

Устанавливается также самостоятельная и повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот поддельных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, указывает Яровая. За фальшивые справки в таких случаях будет предусматриваться наказание вплоть до четырех лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб., а в случае если последствием использования поддельного документа стало массовое заражение людей — до восьми лет.

Все внесенные законопроекты поддержаны без замечаний правительством, Верховным судом и правоохранительными органами, отмечается в сообщении. «Позиция Государственной думы в том, что все процедуры медосвидетельствования иностранных граждан должны быть прозрачными и иметь безупречный уровень достоверности», — заявила Яровая.