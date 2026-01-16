Трамп назвал российского хоккеиста Бобровского легендарным
Американский президент Дональд Трамп во время приема в Белом доме хоккейной команды «Флорида Пантерз» назвал вратаря Сергея Бобровского легендарным.
«Большая честь принимать эту прекрасную команду в Белом доме. Вы снова оставили Канаду без Кубка Стэнли и продлили их неудачную серию. И легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб. Провел несколько сухих игр в каждом из первых трех раундов плей-офф, включая ключевую четвертую игру против «Торонто Мейпл Лифс» во втором раунде», — заявил Трамп во время своей речи.
Кроме того, американский президент выделил игру капитана команды Александра Баркова, русского уроженца Финляндии. «У них есть что-то особенное, потому что я смотрел некоторые игры, и казалось, что будет тяжело, а вы их разгромили», — сказал Трамп. Кроме отмеченного Трампом Бобровского, из россиян на встрече присутствовали защитник Дмитрий Куликов, начавший молодежную карьеру в «Локомотив-2», и новичок команды вратарь Даниил Тарасов.
«Флорида Пантерз» стала обладателем Кубка Стэнли, главного трофея NHl (Национальная хоккейна лига) второй год подряд.
Сергей Бобровский играет за «Пантерз» с 2019 года. Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю чемпионата NHL, а также первый игрок из России, удостоенной награды дважды.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC