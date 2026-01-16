Президент снявшей «Звездные войны» киностудии ушла с поста после 14 лет

Кеннеди занимала пост президента Lucasfilm 14 лет. За это время она расширила франшизу «Звездные войны». Кроме того, фильмы Кеннеди получили 25 премий «Оскар»

Кэйтлин Кеннеди (Фото: Jesse Grant / Getty Images)

Президент Lucasfilm Кэйтлин Кеннеди покинула свой пост и возвращается к продюсерской деятельности, на посту президента ее заменит Дэйв Филони, Линвен Бреннан станет сопрезидентом. Это следует из пресс-релиза киностудии.

Кеннеди руководила студией 14 лет. Она вернется к работе в качестве продюсера. В сферу ее ответственности войдут предстоящие полнометражные проекты студии, включая фильмы «Мандалорец и Грогу» и «Звездные войны: Звездный истребитель».

Кеннеди на посту директора заменит главный креативный директор Дэйв Филони, занимавшая пост президента и генерального директора бизнес-подразделения Lucasfilm Линвен Бреннан станет сопрезидентом.

Руководство Disney высоко оценило ее многолетнее руководство, в ходе которого она курировала расширение франшизы «Звездные войны» в кино и на телевидении. Под началом Кеннеди вышли кассовые хиты «Пробуждение силы» и «Изгой-один», а также сериалы «Мандалорец» и «Андор», отмечает пресс-служба.

Как соучредитель студии Amblin Entertainment (совместно со Стивеном Спилбергом и Фрэнком Маршаллом) Кеннеди участвовала в создании фильмов «Инопланетянин», «Парк Юрского периода», «Назад в будущее», «Список Шиндлера», «Шестое чувство» и «Линкольн». Более 70 ее кинопроектов собрали в мировом прокате миллиарды долларов и получили 25 премий «Оскар», отмечает пресс-служба.

Филони более 15 лет тесно сотрудничал с основателем киностудии и франшизы «Звездные войны» Джорджем Лукасом, отмечает пресс-служба. «Моя любовь к рассказыванию историй сформировалась под влиянием фильмов Кэтлин Кеннеди и Джорджа Лукаса. Я никогда не мечтал, что мне выпадет честь учиться мастерству кинопроизводства у обоих», — сказал Филони.

Назначенная сопрезидентом Бреннан будет курировать операционное управление и общую стратегию компании.

Новое руководство призвано вывести Lucasfilm на следующий этап развития, сочетая богатое творческое наследие и операционную эффективность, говорится в сообщении студии.

Кинокомпания Lucasfilm, основанная режиссером Лукасом, была приобретена медиаконгломератом Disney в 2012 году. Под новым руководством франшиза «Звездные войны» продолжила развитие, выпустив трилогию сиквелов. Первый фильм, «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015), собрал в мировом прокате более $2 млрд. За ним последовали «Последние джедаи» (2017) с кассой $1,3 млрд и «Скайуокер. Восход» (2019). Параллельно студия развивала другие свои культовые серии, выпустив в 2023 году пятую часть приключений Индианы Джонса — «Индиана Джонс и Колесо судьбы».