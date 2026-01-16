 Перейти к основному контенту
Президент снявшей «Звездные войны» киностудии ушла с поста после 14 лет

Кеннеди занимала пост президента Lucasfilm 14 лет. За это время она расширила франшизу «Звездные войны». Кроме того, фильмы Кеннеди получили 25 премий «Оскар»
Кэйтлин Кеннеди
Кэйтлин Кеннеди (Фото: Jesse Grant / Getty Images)

Президент Lucasfilm Кэйтлин Кеннеди покинула свой пост и возвращается к продюсерской деятельности, на посту президента ее заменит Дэйв Филони, Линвен Бреннан станет сопрезидентом. Это следует из пресс-релиза киностудии.

Кеннеди руководила студией 14 лет. Она вернется к работе в качестве продюсера. В сферу ее ответственности войдут предстоящие полнометражные проекты студии, включая фильмы «Мандалорец и Грогу» и «Звездные войны: Звездный истребитель».

Кеннеди на посту директора заменит главный креативный директор Дэйв Филони, занимавшая пост президента и генерального директора бизнес-подразделения Lucasfilm Линвен Бреннан станет сопрезидентом.

Руководство Disney высоко оценило ее многолетнее руководство, в ходе которого она курировала расширение франшизы «Звездные войны» в кино и на телевидении. Под началом Кеннеди вышли кассовые хиты «Пробуждение силы» и «Изгой-один», а также сериалы «Мандалорец» и «Андор», отмечает пресс-служба.

Как соучредитель студии Amblin Entertainment (совместно со Стивеном Спилбергом и Фрэнком Маршаллом) Кеннеди участвовала в создании фильмов «Инопланетянин», «Парк Юрского периода», «Назад в будущее», «Список Шиндлера», «Шестое чувство» и «Линкольн». Более 70 ее кинопроектов собрали в мировом прокате миллиарды долларов и получили 25 премий «Оскар», отмечает пресс-служба.

Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»
Технологии и медиа

Филони более 15 лет тесно сотрудничал с основателем киностудии и франшизы «Звездные войны» Джорджем Лукасом, отмечает пресс-служба. «Моя любовь к рассказыванию историй сформировалась под влиянием фильмов Кэтлин Кеннеди и Джорджа Лукаса. Я никогда не мечтал, что мне выпадет честь учиться мастерству кинопроизводства у обоих», — сказал Филони.

Назначенная сопрезидентом Бреннан будет курировать операционное управление и общую стратегию компании.

Новое руководство призвано вывести Lucasfilm на следующий этап развития, сочетая богатое творческое наследие и операционную эффективность, говорится в сообщении студии.

Кинокомпания Lucasfilm, основанная режиссером Лукасом, была приобретена медиаконгломератом Disney в 2012 году. Под новым руководством франшиза «Звездные войны» продолжила развитие, выпустив трилогию сиквелов. Первый фильм, «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015), собрал в мировом прокате более $2 млрд. За ним последовали «Последние джедаи» (2017) с кассой $1,3 млрд и «Скайуокер. Восход» (2019). Параллельно студия развивала другие свои культовые серии, выпустив в 2023 году пятую часть приключений Индианы Джонса — «Индиана Джонс и Колесо судьбы».

