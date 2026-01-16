 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

FT сообщила об опасениях в ЕС из-за идеи с ускоренным членством Украины

Ряд стран ЕС опасается, что ускоренное вступление Украины с испытательным сроком подорвет единство блока и приведет к ухудшению отношений с другими кандидатами, пишет FT. Киев выступает за полноправное членство
Виды Киева
Виды Киева (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Обсуждаемый Еврокомиссией план, который позволит Украине присоединиться к ЕС, но с меньшими полномочиями, вызывает беспокойство среди членов объединения из-за подхода «безальтернативного расширения», который может иметь серьезные последствия для союза, сообщили Financial Times семь высокопоставленных чиновников, участвовавших в переговорах.

Речь идет об идее «двухуровневого» Евросоюза, которая подразумевает, что новые члены блока на начальном этапе будут лишены некоторых прав, в частности, права вето. По данным FT, обсуждаемые в ЕК предложения предусматривают, что Украина получит постепенный доступ к частям единого рынка блока, его сельскохозяйственным субсидиям и финансированию внутреннего развития после достижения «контрольных показателей после вступления в ЕС».

Это радикально изменит правила принятия в Евросоюз, согласованные в 1993 году, которые требуют от кандидатов соблюдения большого количества норм ЕС в различных областях.

Обсуждаемый мирный план, подготовленный США, предполагает вступление Украины в ЕС к 2027 году. Украинский президент Владимир Зеленский называл членство Киева в Евросоюзе гарантией безопасности. Он выступал против идеи с принятием страны в ЕС с ограничением прав на начальном этапе.

«Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер... Мы не препятствуем расширению. Мы расширяем концепцию расширения, — сказал FT один высокопоставленный дипломат ЕС, ознакомленный с предварительной концепцией. — Правила были написаны более 30 лет назад. И они должны быть более гибкими. Такой момент выпадает раз в жизни каждого поколения, и мы должны его пережить».

Однако другие дипломаты из стран — членов ЕС и по потенциальных участников блока, которые участвовали в неофициальных дискуссиях с Еврокомиссией по поводу этого предложения, заявили, что эта концепция вызывает глубокое беспокойство. В частности, некоторые опасаются, что такой подход окажет негативное влияние на будущую стабильность блока, снизит ценность членства в нем и «расстроит» другие страны-кандидаты. «Это ловушка, расставленная Путиным и Трампом, и мы идем в нее», — сказал второй дипломат ЕС, имея в виду риск для единства блока.

Politico узнало о расколе среди кандидатов в ЕС из-за идеи о двух уровнях
Политика
Марта Кос

Собеседники FT говорят, что возможные изменения могут привести к «расколу» между руководством Евросоюза и государствами — членами, а также поставить вопросы об отношениях ЕС с другими кандидатами на вступление. В частности, отмечают они, возникнет вопрос, будет ли предложен облегченный вариант вступления кандидатам, которые «в последние годы практически не продвинулись на пути к членству», например, Боснии и Турции.

Идея об испытательном сроке для новых членов ЕС обсуждается со второй половины прошлого года. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила Politico, что конкретные предложения будут выдвинуты «в феврале или марте». Вероятное изменение правил приема в ЕС вызвало неоднозначную реакцию среди наиболее перспективных кандидатов: Черногория, которая может присоединиться к блоку к 2028 году, выступает против, а Албания, которая может стать членом объединения к 2030-му, считает это «хорошей идеей».

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Евросоюз вступление в ЕС Украина
