Херсонская область национализировала имущество «латифундистов» с Украины

Имущество украинских латифундистов национализировали в Херсонской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо (Фото: SALDO_VGA / Telegram)

Имущество украинских «олигархов и латифундистов» в Херсонской области перешли в собственность России, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает «РИА Новости».

По его словам, сейчас ведется необходимая работа по его юридическому оформлению. Сальдо уточнил, что часть национализированного имущества прейдет в федеральную собственность, однако большая его часть останется в ведении и распоряжении местных херсонских властей.

«И, конечно же, оно будет служить людям, которые живут в Херсонской области», — отметил он.

В Херсонской области запретили проводить праздники в ресторанах
Политика
Фото:MFajarH / Shutterstock

Херсонская область вошла в состав России в 2022 году по итогам референдума. Украина, не признавая легитимность этого волеизъявления, продолжает осуществлять обстрелы территории региона.

В ноябре глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти направили 6,9 млрд руб., вырученных от национализации имущества украинских граждан, на программы по благоустройству полуострова. Национализация имущества украинских бизнесменов началась в Крыму в 2014 году после вхождения полуострова в состав России.

