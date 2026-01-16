Херсонская область национализировала имущество «латифундистов» с Украины
Имущество украинских «олигархов и латифундистов» в Херсонской области перешли в собственность России, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает «РИА Новости».
По его словам, сейчас ведется необходимая работа по его юридическому оформлению. Сальдо уточнил, что часть национализированного имущества прейдет в федеральную собственность, однако большая его часть останется в ведении и распоряжении местных херсонских властей.
«И, конечно же, оно будет служить людям, которые живут в Херсонской области», — отметил он.
Херсонская область вошла в состав России в 2022 году по итогам референдума. Украина, не признавая легитимность этого волеизъявления, продолжает осуществлять обстрелы территории региона.
В ноябре глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти направили 6,9 млрд руб., вырученных от национализации имущества украинских граждан, на программы по благоустройству полуострова. Национализация имущества украинских бизнесменов началась в Крыму в 2014 году после вхождения полуострова в состав России.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC