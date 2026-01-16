Прокуратура взяла на контроль проверку после стрельбы в центре Москвы
Таганская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта в центре Москвы, который закончился стрельбой с пострадавшими. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Большие Каменщики в Таганском районе. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.
Конфликт начался в автобусе, где несколько мужчин непристойно себя вели. Один из пассажиров сделал им замечание, после чего все вышли на остановку и продолжили конфликт. В ходе выяснения отношений, по информации РЕН ТВ, этот пассажир несколько раз выстрелил, предположительно из светошумового или травматического пистолета.
В результате стрельбы пострадали три человека, в том числе 17-летний юноша. Их госпитализировали, состояние сейчас уточняется. Шесть предполагаемых участников задержаны. Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают все детали произошедшего и разыскивают стрелявшего.
