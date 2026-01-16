 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Прокуратура взяла на контроль проверку после стрельбы в центре Москвы

Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

Таганская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта в центре Москвы, который закончился стрельбой с пострадавшими. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Большие Каменщики в Таганском районе. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

В подмосковном Подольске произошла массовая драка со стрельбой
Общество

Конфликт начался в автобусе, где несколько мужчин непристойно себя вели. Один из пассажиров сделал им замечание, после чего все вышли на остановку и продолжили конфликт. В ходе выяснения отношений, по информации РЕН ТВ, этот пассажир несколько раз выстрелил, предположительно из светошумового или травматического пистолета.

В результате стрельбы пострадали три человека, в том числе 17-летний юноша. Их госпитализировали, состояние сейчас уточняется. Шесть предполагаемых участников задержаны. Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают все детали произошедшего и разыскивают стрелявшего.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
прокуратура стрельба конфликт
