Бывший футболист «Зенита» Акимов умер в 45 лет

Акимов — бронзовый призер чемпионата России 2001 года, один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги

Дмитрий Акимов (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Акимов скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Причины его смерти не уточняются.

В «Зените» нападающий играл в 1998–2001 годах, с командой стал бронзовым призером чемпионата России (2001).

Он также играл за минское «Динамо», «Тюмень», «Металлург» (Липецк), «Сибирь», «Ростов», «Факел» и петербургское «Динамо».

Акимов — бронзовый призер чемпионата Белоруссии (2000), лучший бомбардир сезона во Второй (2002) и Первой (2007) лигах.

Всего Акимов забил в Первой лиге 127 голов, это третий результат в истории.