Названы самые популярные запросы в «Википедии»

Самой популярной страницей в «Википедии» стал список смертей по годам
Фонд Wikimedia, которому принадлежит «Википедия», представил список 25 самых просматриваемых страниц электронной энциклопедии в период с 2008 года по нынешние дни. Об этом сообщил журнал Popular Science.

Самой просматриваемой страницей, согласно статистике фонда, с большим отрывом стал «список смертей по годам» — более 640 млн раз. Следом идут статьи «Соединенные Штаты», «Дональд Трамп», «Елизавета II» и «Индия».

Из спортсменов больше всего искали португальского футболиста Криштиану Роналду (209 млн, 6-я позиция в списке), который обогнал по просмотрам страницы аргентинского полузащитника Лионеля Месси (169 млн, 11-я позиция). Из артистов чаще всего просматривали страницу американского исполнителя Майкла Джексона: он идет сразу за Месси и занимает 12-ю строчку со 168 млн просмотров.

История «Википедии»: как она развивалась и можно ли ей доверять
Индустрия 4.0
Фото:Shutterstock

Последнюю, 25-ю строчку занял «список самых кассовых фильмов» со 133,9 млн просмотров страницы.

Ранее миллиардер и создатель компании Tesla Илон Маск, чья страница в «Википедии» по числу просмотров заняла 8-е место, запустил «Грокипедию» (Grokipedia), конкурента энциклопедии. В библиотеке портала Маска на момент запуска насчитывалось более 885 тыс. статей. Маск активно критиковал «Википедию» и призывал прекратить делать пожертвования, пока та «не восстановит баланс в редакторских полномочиях».

