Дмитриев в шутку назвал Канаду и Гренландию штатами США

Кирилл Дмитриев (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку отметил, что Гренландия является 51-м, а Канада — 52-м штатами США. Об этом спецпредставитель написал в соцсети Х.

«Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Сможет ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», — написал Дмитриев в ответ на пост другого пользователя Х о том, что премьер-министр Канады Марк Карни «хвалит Китай», предав свою страну за сумму «меньше пачки сигарет».

Ранее в январе Карни посетил с визитом Китай. Он получил приглашение в Китай после переговоров с Си Цзиньпином, которые состоялись осенью 2025 года на полях саммита АСЕАН в Южной Корее, отмечает CTV News. Отношения между Канадой и Китаем ухудшились, после того как в 2018 году канадские власти по запросу США задержали директора Huawei Мэн Вэньчжоу. В ответ Китай задержал канадцев Майкла Спэйвора и Майкла Коврига, пишет телеканал. Цель Карни во время его пребывания в Китае была в том, чтобы создать новые возможности для торговли и побудить иностранных бизнесменов инвестировать свой капитал в Канаду.

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты должны владеть Гренландией, поскольку остров, по его утверждению, «окружен» российским и китайским флотом. Власти Гренландии опровергали эти заявления. При этом республиканец и ранее озвучивал претензии Вашингтона на контроль над Гренландией.

Также экс-конгрессмен Билли Лонг, выдвинутый Трампом на пост посла в Исландии, в шутку заявил, что Исландия станет 52-м американским штатом.