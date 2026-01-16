 Перейти к основному контенту
Политика
0

Дмитриев в шутку назвал Канаду и Гренландию штатами США

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку отметил, что Гренландия является 51-м, а Канада — 52-м штатами США. Об этом спецпредставитель написал в соцсети Х.

«Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Сможет ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», — написал Дмитриев в ответ на пост другого пользователя Х о том, что премьер-министр Канады Марк Карни «хвалит Китай», предав свою страну за сумму «меньше пачки сигарет».

The Guardian назвала автора идеи покупки США Гренландии
Политика
Рональд&nbsp;Лаудер

Ранее в январе Карни посетил с визитом Китай. Он получил приглашение в Китай после переговоров с Си Цзиньпином, которые состоялись осенью 2025 года на полях саммита АСЕАН в Южной Корее, отмечает CTV News. Отношения между Канадой и Китаем ухудшились, после того как в 2018 году канадские власти по запросу США задержали директора Huawei Мэн Вэньчжоу. В ответ Китай задержал канадцев Майкла Спэйвора и Майкла Коврига, пишет телеканал. Цель Карни во время его пребывания в Китае была в том, чтобы создать новые возможности для торговли и побудить иностранных бизнесменов инвестировать свой капитал в Канаду.

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты должны владеть Гренландией, поскольку остров, по его утверждению, «окружен» российским и китайским флотом. Власти Гренландии опровергали эти заявления. При этом республиканец и ранее озвучивал претензии Вашингтона на контроль над Гренландией.

Также экс-конгрессмен Билли Лонг, выдвинутый Трампом на пост посла в Исландии, в шутку заявил, что Исландия станет 52-м американским штатом.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Егор Алимов
Кирилл Дмитриев Канада Гренландия США штаты
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
