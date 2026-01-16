 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Норвегии начали учения с ромом, прыжками в прорубь и ночевкой на снегу

Британские морпехи готовятся к противостоянию с Россией на учениях в Норвегии
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Британские морские пехотинцы проводят учения в лагере «Викинг» на севере Норвегии, готовясь к возможному конфликту с Россией; в условиях 20-градусного мороза они спят на снегу, прыгают в проруби, выкрикивая свои имена и звания, а также выпивают рюмку рома и поднимают тост за короля Карла III, пишет Politico.

Подготовка к действиям в экстремальных погодных условиях в этом регионе восходит к временам холодной войны, но лагерь «Викинг» новый, открылся после начала боевых действий на Украине и постоянно расширяется, отмечается в материале. Великобритания «фактически удваивает» численность своих морских пехотинцев в Норвегии за три года, сообщила изданию министр иностранных дел Иветт Купер.

Учения имитируют задачи, которые войска выполняли бы в случае активации статьи 5 НАТО о коллективной обороне и это отражает то, что «мы больше не живем в условиях мира», сказала Купер и ее норвежскому коллеге Эспену Барту Эйде во время их визита в лагерь командующая британскими силами специального назначения Джейми Норман. 

Материал дополняется

